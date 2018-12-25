美专家称印尼应警惕“火山海啸”

一些美国专家日前接受媒体采访时称，22日晚印度尼西亚发生的海啸并非常见的由地震诱发的海啸，而是一次罕见的由火山喷发带来的海啸，印尼应提高警惕，这一火山未来可能仍会诱发类似海啸。

据印尼抗灾署的最新消息，印尼西部巽他海峡22日晚海啸造成的遇难者人数已升至373人，另有5000多人撤离。印尼气象、气候和地球物理局局长德维科丽塔·卡尔纳瓦蒂对媒体说，海啸通常由地震引发，但印尼这次海啸却是由位于爪哇岛和苏门答腊岛之间海域的活火山——喀拉喀托火山喷发引起的。据报道，这座火山剧烈喷发导致部分火山岩垮塌，引发了海底滑坡，继而诱发海啸。但由于未能及时发布预警，海啸突袭后，人员伤亡惨重。

美国南加州大学海啸研究中心主任科斯塔斯·西诺拉吉斯接受美国媒体采访时说：“这次监测系统没有提升至触发海啸预警的程度，从这一点来看，（在这类海啸发生时）海啸预警中心实际上失灵了。”

印尼国家抗灾署发言人努格罗霍也承认，印尼没有监测火山喷发引发海底滑坡的警报系统。

美国西北大学地球科学教授埃米尔·奥卡尔介绍说，活火山一直处于运动中，所以火山岩滑坡不可避免，如果发生在水下，就会导致水体位移，引发巨浪。

专家警告说，这次的火山海啸应引起当地足够重视和警惕，由于喀拉喀托火山仍在喷发中，未来可能还会发生类似的火山海啸。

喀拉喀托火山是世界上最著名的火山之一，该火山1883年曾剧烈喷发并引发海啸，导致3万多人遇难。

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