《国家地理》：中医药是有待现代医学发掘的“最大宝库”

美国《国家地理》杂志2019年1月号发表长篇文章说，从北极到亚马孙，从西伯利亚到南太平洋，许多文化都发展了自己的传统疗法，但中医药拥有最古老的持续医学观察记录，是有待现代医学深入发掘的“最大宝库”。

文章说，在健康领域，很少有话题比中医药引发的争论更激烈，许多医生认为中医药是伪科学。但当西医治不好时，许多美国消费者转向传统疗法，尤其是被纳入部分美国保险计划的针灸等。同时，欧美及亚洲许多大学的科学家利用现代科学分析中医药，希望寻找癌症、糖尿病和帕金森病等疾病的疗法。

文章援引耶鲁大学药理学教授郑永齐的话说，对从经验医学发展出来的中医药，重点是取其精华、去其糟粕。

郑永齐团队以经典名方黄芩汤为基础开发出抗癌药PHY906,并结合化疗和放疗，正在美国开展治疗结直肠癌、肝癌和胰腺癌等8种癌症的临床试验，“目标是让PHY906成为第一种获得美国食品和药物管理局批准的复方草药”。

文章认为，中药在西方世界备受质疑的原因之一，在于药用级草药的生产极其困难，因为药材的效果取决于土壤成分、药材种植和收割方式等一系列因素，某种因素不同就有可能使药材看起来相似但活性大为不同。因此，没有严格的质量控制，中草药将无法真正走上西方医学舞台。

迄今，美国食品和药物管理局只批准两种植物处方药，分别是由绿茶提取物制成的生殖器疣治疗药物和由南美龙血树汁制成的止泻药，均为单活性成分的植物药。（记者 周舟）

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)