英国电信：华为仍是5G网络设备“重要供应商”

英国电信公司发言人24日对新华社记者说，中国华为公司仍然是这家英国最大电信运营商在第四代、第五代移动通信技术（4G和5G）网络和固定网络方面的一个“重要设备供应商”。

这名发言人当天接受新华社记者采访时说，自2005年起，英国电信就与华为开展合作。目前该公司与华为在5G网络建设上的合作进展顺利。

近期一些媒体称，英国电信5G网络的核心网不再采用华为设备。这名发言人表示，英国电信采取多厂家部署策略，尽管华为并不参与5G网络核心网的建设，但仍会参与5G网络其他重要部分的建设，华为“是我们很重视的创新合作伙伴”，英国电信对华为的态度和策略没有改变。

华为提供给新华社记者的一份声明表示，“核心网”在电信行业是一个技术名词，指移动网络中一个特定组成部分，但并非网络建设投资中最大的部分。声明说：“华为遵循英国电信‘不同网络，不同供应商’的原则，很早就明确了与这家公司的合作模式，即不参与核心网建设，并沿用至今。”

经过10余年合作，华为已为英国电信提供了大量固定网络和移动网络设备，参与了英国国家宽带项目、4G项目等多个重要项目建设，两家公司也正在全力推进5G网络建设。

华为说：“目前与英国电信在5G网络建设上的一些安排并不是最近才作出的决定，是两家公司着眼长远、共同协商的结果。”（记者 张家伟）

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