澳研究人员发现治疗黑色素瘤的新靶点

澳大利亚百年研究所日前发表公报说，该所主导的一项研究发现影响黑色素瘤转移的新靶点，有助于加深对黑色素瘤扩散机制的理解，并据此开发潜在的新疗法。

黑色素瘤是由于皮肤上的色素细胞发生病变而引起的一种癌症，常见于皮肤，亦见于黏膜、眼脉络膜等部位。它是一种癌症，一旦肿瘤扩散就难以治疗。据估算，2018年全球共有1.4万个黑色素瘤新增病例。

百年研究所和澳大利亚其他11家机构的研究人员合作发现，一种名为RAB27A的蛋白质是黑色素瘤转移的关键驱动因素，抑制这种蛋白质的表达能减少外泌体的数量。

外泌体是细胞对外分泌的一种小囊泡，能被受体细胞吸收，实现细胞间的物质运输和信息传递。癌细胞往往对外释放高于正常细胞的外泌体，它们在癌症发生及恶化过程中起着重要作用，不仅可促进癌细胞增殖、扩散，还能帮助癌细胞躲避来自体内或体外的清除机制。

研究人员认为，将RAB27A作为新的治疗靶点或能预防黑色素瘤转移，提高未来治疗效果。

相关论文已发表在最新一期《国际癌症杂志》月刊上。

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)