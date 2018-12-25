新华社北京12月24日电 题：世界经济逆风中的中国亮色

新华社记者郑汉根 韩墨

临近岁末，中国市场传来两个给力数据：商务部消息说，中国2018年进口额有望突破2万亿美元，创下历史新高；中国国际进口博览局消息说，第二届中国国际进口博览会展商签约的展览面积已接近10万平方米。

2万亿美元的进口额，大体相当于巴西或意大利全年的国内生产总值。第一届进博会才闭幕不久，第二届进博会签约展览面积达近10万平方米，其势头之猛让人惊讶。这是中国不断推动进口贸易的显著成果，也表明中国扩大对外开放得到国际社会的认可与响应。

中国扩大进口的决心和举动，释放出中国进一步深化改革开放的强劲信号。中国商务部表示，明年中国还将继续推动降低关税，提升通关便利化水平。中国努力扩大进口，是在用行动支持贸易自由化。中国主动向世界开放市场，就是在为构建开放型世界经济、维护多边贸易体制注入信心和力量。

在贸易保护主义抬头的当下，作为世界第二大经济体，中国强劲的进口势头，近14亿人口的庞大市场，令世界感到鼓舞。俄罗斯总理梅德韦杰夫说，近年来中国已成为庞大的成品消费市场，投身其中对任何国家、任何跨国公司而言都是至关重要的。

中国进口强劲增长，为国际社会带来实在利益和广泛机遇。根据预测，未来15年中国进口的商品和服务将分别超过30万亿美元和10万亿美元。日本《朝日新闻》评论说，在有些国家与自由贸易背道而驰之时，中国要做“进口大国”的宣言，必然会让依靠出口的新兴市场国家和发展中国家心怀感激。

进口强劲增长，表明中国经济增长正向着以消费为主要驱动力的方向转变，更成为中国经济稳中有进的有力注脚。国家统计局新闻发言人毛盛勇说，今年中国经济实现6.5%左右的增长目标没有什么悬念。世界银行中国局局长郝福满则认为，中国对世界经济的贡献率仍保持在30%左右。

法新社的一篇报道说，如今中国在进口方面正加速发力，将进一步增强中国经济的全球影响力。国际货币基金组织总裁拉加德说，中国将在全球贸易中扮演日益重要的角色。

中国扩大进口的有力举措和显著成效，无疑是当前遭遇保护主义逆风的世界经济中的一道亮色。中国以坚定的决心和行动，推动世界经济开放发展、联动发展、包容性发展，推动世界各国实现合作共赢。

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