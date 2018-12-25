马蒂斯辞职特朗普将“暴走”？ 韩媒忧心“驻韩美军被削减”

美国国防部长马蒂斯因不满总统特朗普从叙利亚撤军的决定而辞职，意外引起韩国舆论“担忧”：下一步，特朗普可能将削减、甚至撤出驻韩美军。《韩民族新闻》24日称，美国正施压韩国政府增加驻韩美军防卫费分担额，有悲观的看法认为，特朗普总有一天会打出缩减驻韩美军的“王牌”。

“反对削减驻韩美军的马蒂斯辞职，特朗普是否会‘暴走’？”韩国纽西斯通讯社24日发出这样的疑问。报道称，特朗普一直偏执于“美国优先主义”，并一度扬言要撤走驻韩美军，而对此坚决反对的马蒂斯被外界认为发挥了缓冲剂作用。但随着马蒂斯辞职，外界关于无人能劝阻特朗普“暴走”的担忧正越来越强烈。有分析认为，随着特朗普进入执政第3年，其在外交政策方面的独断专行可能越来越严重，而驻韩美军问题也可能重新被提起。美国国内已经有忧虑的声音认为，未来特朗普很有可能下令裁减驻韩国和驻北约同盟国的美军。

“比起韩美同盟，特朗普更重视美国优先主义”，韩国《国民日报》24日称，未来美国的半岛政策很有可能贯彻美国优先主义原则。根据美国《国防授权法》，将目前2.85万人的驻韩美军裁减到2.2万人以下时，需要美国会批准，但有专家指出，如果美政府能在国会进行充分说明，裁减驻韩美军未必不会成真。(王伟)

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