意大利与欧盟“预算之争”暂时平息

12月23日，意大利参议院就政府2019财年预算案进行审议表决，最终该预算案获得通过，意大利众议院将在本周对其进行审议和表决。此前，欧盟委员会与意大利政府就该预算案达成共识，避免了欧盟对意大利启动惩戒程序。

意大利总理孔特19日表示，政府将在削减一定开支的同时，继续履行为低收入人群提供补贴、降低退休年龄等承诺。他表示，政府将在不调整预算内容、受益者范围及政策生效时间的前提下，将2019年财政赤字占国内生产总值（GDP）的比例从2.4%下调至2.04%，按照修改后的预算方案，2019年意大利经济增速预期将从1.5%下调至1%。

欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯对此表示，欧盟和意大利目前达成的方案并不是最理想的，因为它算不上是一个能解决意大利经济问题的长效方案。但如果意政府能按照商定后的方案执行，就能够避免欧盟启动有关超额赤字的惩戒程序。

意大利政府10月向欧盟提交了2019年财政预算草案。在这份预算草案中，意大利将2019年财政赤字占GDP的比例设定为2.4%，逼近欧盟规定的3%上限。虽然欧盟方面认为这一草案财政赤字过高、严重违规，并一再要求意大利下调该比例，但意大利态度强硬，拒绝在赤字问题上妥协。

欧盟委员会于11月驳回意大利提交的财政预算案，并将考虑启动惩戒程序，对意大利实施相关经济制裁。此前欧盟尚未出现过成员国违反预算规则被处罚的先例。与欧盟密切交涉后，意大利态度有所软化，双方对外表示愿意缩小分歧、达成共识，欧盟与意大利之间的纷争出现转机。本月12日，孔特宣布在预算案问题上做出让步，同意削减预算赤字，并希望欧盟放弃对意大利启动惩戒程序。

意大利新政府于今年6月正式成立，由五星运动和联盟党组成联合政府。两党在大选期间做出下调退休年龄、提供低收入补贴、为企业规定单一税率等竞选承诺，因而意政府在财政预算方面不惜与欧盟屡次发生摩擦，以赢得选民的信任与支持。

截至今年10月，意大利公共债务为2.3万亿欧元，相当于该国GDP约130%，远高于欧盟设定的60%标准，是欧元区负债率第二高的国家。欧洲政治、经济和社会研究院研究员狄博文对记者表示，“下调赤字不会危及意大利经济增长，未来意大利应更注重通过增加创新领域投资、扩大商品出口以及进行税收制度改革等来刺激就业、发展经济。”

有分析认为，此次“预算之争”的根源在于意大利在经济发展和财政政策方面与欧盟存在认识偏差。意大利把国内经济低迷的原因归结于欧盟要求实施的紧缩政策，认为通过扩大公共开支可以改善民生和刺激经济。欧盟则担心意大利如果负债过重将可能影响欧元区的稳定，认为意大利偏离了欧盟财政方向，无助于经济增长。这也折射出欧洲经济一体化所面临的深层矛盾。如何在成员国经济发展和欧元区整体稳定之间寻找平衡，成为考验欧洲一体化的深层难题。

（本报罗马12月24日电）

《 人民日报 》（ 2018年12月25日 21 版）

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