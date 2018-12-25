中非农业投资有限公司坦桑尼亚公司剑麻农场的晾晒场。

剑麻农场工人在储藏仓库内检查剑麻纤维。

本报记者 吕 强摄

从坦桑尼亚港口城市达累斯萨拉姆驱车向西出发，经过300多公里的路程，在莫罗戈罗省的原野之中，一片广阔的剑麻田映入眼帘，这便是中非农业投资有限公司坦桑尼亚公司剑麻农场。在过去的18年里，来自中国企业的农业技术让这里曾经的千顷荒原变成良田。剑麻农场促进了当地经济发展和民生改善，书写着中非农业现代化合作的精彩故事。

带动当地剑麻产业发展

种植、收割、刮麻、抛光……农场内剑麻纤维生产井然有序。在新建的仓库里，一包包光洁如丝的成品整齐码放，即将销往国际市场。

剑麻农场总工程师汪路生介绍说，18年前，这里还是一片杂草丛生、毒蛇出没的灌木丛。经过18年的经营，现在这里已种植了2000公顷的剑麻，年产纤维近2000吨，成为坦桑尼亚主要的剑麻产地之一。

剑麻纤维韧性强，耐腐蚀，应用前景广泛，可以用于制造船缆、电梯绳芯和索道等。地处热带的坦桑尼亚是世界知名的剑麻产地，曾经有“剑麻王国”的称号。但近年来，坦桑尼亚剑麻产业出现了大幅萎缩。

“经过摸索，我们的剑麻种植经验不断丰富，现在农场的剑麻产量与品质在这一地区都是最高的。”剑麻农场总经理管善远表示，“重振剑麻产业对坦桑尼亚的经济发展是一个机遇。坦桑尼亚剑麻协会曾表示，中国投资带动了当地剑麻产业发展。在‘一带一路’倡议下，中非加强农业现代化合作为当地发展提供了广阔的前景。”

剑麻农场坦方大田经理阿克里马里曾到中国培训进修。“坦桑尼亚农业拥有巨大潜力，但想要发展，就必须学习新技术和管理经验。中国在农业发展方面拥有许多先进经验，这也正是非洲国家所需要的。中国公司的到来带来了积极影响，为我们提供了大量的先进技术与管理经验。”阿克里马里表示。

累计提供上万个就业岗位

剑麻产业是一个劳动密集型行业，从剑麻的种植、采摘到加工，都需要大量劳动力。这是发展剑麻产业对坦桑尼亚另一个重要意义。

“许多附近的村民都在农场里上班”，管善远表示，“用工高峰期需要的劳动力将近1000人，这大大缓解了当地就业压力。”目前，剑麻农场已累计为当地提供上万个就业岗位。

汪路生介绍说，“我们刚来的时候，周边几个村子里大多都是土坯房。村民来农场上班后，大家收入都提高了，现在砖墙瓦房比以前多了不少，商店也变多了。”村民们说，“有了稳定收入，我们的日子也好了起来，城里能买到的东西，现在这里也能买到了”。

剑麻农场厂区经理马居托·奇代马表示，“感谢农场，让我们的生活发生了巨大改变。更重要的是，我们在这里学到了先进技术与管理经验，还得到了去中国参加相关培训的机会。”

在剑麻农场里，中国管理人员只有8名，居住在上世纪60年代建造的平房里，设施陈旧简陋。中方管理人员甘于吃苦，但十分重视当地员工的生活，农场专门为当地员工建造了60套新房。此外，医疗设施落后也是坦桑尼亚农村地区面临的主要困难。在当地员工宿舍区，农场还为员工建造了一座职工医院，聘请了专门的医生、助产士、化验师、护士等，服务于当地员工和家属以及附近的村民，上万当地民众从中受益。

帮助附近村落摆脱贫困

如今，剑麻农场附近的佩雅佩雅村已成为中非减贫合作的一个典范。中国国际扶贫中心在该村设立了中坦村级减贫学习中心项目，把中国的扶贫经验带到了那里。当地村民通过培训，逐渐摆脱了贫困。

“过去佩雅佩雅村是当地有名的贫困村，现在这个村子成了附近有名的脱贫村。这一切都得益于中坦农业发展与减贫方面的合作。”剑麻农场业务经理邱斌表示。

据介绍，该村原来的村公所只有几平方米，破旧不堪，已成危房。后来在中坦村级减贫合作社区发展示范项目下，新建了一个180平方米的村公所，用作学习培训中心，包括办公室、资料室和会议室。

“通过精准扶贫，中国农业专家进行现场指导，提供技术培训，帮助当地实现自主发展。经过一系列努力，现在佩雅佩雅村的粮食产量有了大幅提高。”邱斌说。

2015年，剑麻农场与中国援坦农业技术示范中心共同举办了水稻栽培实用技术培训。原本准备的300个座位座无虚席，过道也挤满了附近的村民。经过培训，村民们的种植技术有所提高，水稻的单产从此前的每公顷1.5吨到2吨，提高了4至5倍。

“中国投资为当地经济社会发展带来了显著变化。我们农场就是个最好的例子，我们在真正地帮助当地发展。”汪路生从上世纪80年代开始就在非洲工作，他举例说，中国援建的坦桑尼亚姆巴拉利农场为当地修建了灌溉设施，带动周边农业发展。直到现在，当地出产的大米也是坦桑尼亚的优质大米。

“我们最初去的时候，那里只有千人的小村子，现在已经发展成为一个人口达数十万的城镇。中国真心实意帮助非洲农业发展，中非农业现代化合作正是非洲人民所需要的。”汪路生表示。

（本报达累斯萨拉姆电）

《 人民日报 》（ 2018年12月25日 21 版）

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