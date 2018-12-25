土美本周将就美从叙撤军安排举行磋商

土耳其总统府发言人卡林24日说，美国一个军事代表团本周将访问土耳其，土美双方将就美国从叙利亚撤军安排的具体事宜举行磋商。

卡林在土耳其内阁会议结束后的记者会上表示，磋商将涉及一系列议题，包括美国如何收回向叙利亚库尔德武装“人民保护部队”提供的武器等。

卡林说，为了避免叙利亚一些地区在美国撤军后产生“权力真空”，土耳其与美国正就美撤军安排进行密切的协调沟通。土耳其也将就这一问题与俄罗斯加强协调。

卡林表示，土耳其总统埃尔多安已邀请美国总统特朗普明年访问土耳其，特朗普接受了邀请。

据土美两国媒体报道，埃尔多安与特朗普14日通电话，就叙利亚问题达成共识，这最终促成特朗普下决心从叙利亚撤军。特朗普宣布撤军后，埃尔多安21日宣布，土方将推迟在叙利亚境内幼发拉底河以东地区对库尔德武装采取军事行动。

土耳其与美国就叙利亚内战长期存在分歧。土方指认叙利亚库尔德武装“人民保护部队”是土耳其反政府组织“库尔德工人党”的叙利亚分支，属于“恐怖组织”。而美军一直经由库尔德人主导的“叙利亚民主军”与“人民保护部队”密切合作，打击极端组织“伊斯兰国”。（记者施春 秦彦洋）

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