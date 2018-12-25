阿富汗撤换国防和内政部长 法新：或出于选举考量

阿富汗总统阿什拉夫·加尼23日撤换国防部长和内政部长，继任人选均为执掌过阿富汗情报机构国家安全局的前局长，对阿富汗塔利班持强硬立场。

加尼做出这一决定前不久，美国传出要从阿富汗撤回半数兵力的消息。

【强硬人士】

加尼当天签署总统令，宣布前国家安全局局长阿萨杜拉·哈立德和阿姆鲁拉·萨利赫将分别接任国防部长和内政部长。

对这一人事任免，阿富汗政府没有说明原因。

哈立德曾担任坎大哈省和加兹尼省省长，成功建立针对塔利班的情报搜集网络，主张对塔利班强硬。他2012年出任国家安全局局长不到3个月，即遭塔利班暗杀袭击，后在美国治疗4个月。

萨利赫2010年卸任国家安全局局长。他在阿富汗塔利班政权时期是反塔利班组织成员，加入塔吉克族主导的反塔利班北方联盟。

哈立德和萨利赫在任命获得阿富汗国民议会批准前，将代理国防部长和内政部长。

今年8月，时任国防部长塔里克·沙阿·巴赫拉米和内政部长瓦伊斯·艾哈迈德·巴尔马克递交辞呈，没有获得加尼批准。两人当时请辞被认为与安全事件频发相关，阿富汗安全部门陷入舆论漩涡，安全局势引发担忧。

【着眼连任】

阿富汗定于明年4月举行总统选举，加尼准备竞选连任。法新社报道，这次人事变动可能出于选举考量，强化安全事务将有利于加尼竞选。

美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德正在阿富汗政府与塔利班之间斡旋，希望在阿富汗总统选举前达成和平协议。美国国防部官员20日说，已接到从阿富汗撤回半数兵力的命令。

如果美军大规模撤离，哈利勒扎德斡旋势必受到负面影响。法新社援引塔利班指挥官的话报道，如果美国国防部官员说法属实，塔利班将“非常高兴”。

美国2001年遭受“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争，推翻美方认定庇护“基地”组织的塔利班政权。美军迄今有超过2400人在阿富汗丧生。

美国媒体报道，美国总统唐纳德·特朗普在本月18日、即作出从叙利亚撤军决定的同一天决心从阿富汗撤回大批部队。他19日在社交媒体声称在叙利亚击败极端组织“伊斯兰国”，宣布撤回所有在叙美军部队大约2000人。这一决定触发国防部长詹姆斯·马蒂斯宣布去职。

北大西洋公约组织2014年正式结束在阿作战行动，启动代号为“坚决支持”的非作战行动，培训、协助阿富汗安全部队并向后者提供咨询。大约1.6万名北约军人现在驻扎阿富汗，其中1.4万是美军。特朗普不满美国在阿富汗长期驻军，竞选期间多次抱怨阿富汗战争耗费美国人的时间、金钱和生命。（陈立希）（新华社专特稿）

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