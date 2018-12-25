外媒：土耳其军队向土叙接壤边境地区增派部队

土耳其媒体23日报道，土耳其军队正向土耳其南部与叙利亚接壤的边境地区增派部队。

土耳其德米罗伦通讯社援引不具名消息源报道，一支由大约100辆坦克、装甲车、小型卡车和客车组成的车队正驶往土耳其南部哈塔伊省基利斯地区，车上载有突击队成员、重机枪、榴弹炮和其他重型武器。

报道说，一部分人员和武器将部署在土叙边界沿线，另一部分将穿越土边境地区埃尔贝伊利进入叙利亚境内。埃尔贝伊利距离叙北部重镇曼比季45公里。

土耳其与美国今年6月达成协议，让控制曼比季的库尔德武装撤离，由土美联合“管理”。土耳其多次抱怨美方执行协议不力，进度落后于时间表。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安本月12日宣布，土军“数天内”将发起进攻，打击叙利亚幼发拉底河以东的库尔德武装。

土耳其官方媒体报道，土军12日开始向东南部基利斯省和哈塔伊省增派人员和重型武器，加强在土叙边境一些地区的部署。

美国总统唐纳德·特朗普本月19日宣布从叙利亚撤军，埃尔多安随后改口，说土方将推迟针对叙利亚库尔德武装的军事行动。

埃尔多安说，土方会“观望一阵”，直到“看到美方撤出叙利亚的决定产生实际结果”。但他警告，土方不会“无限期等待”。

土耳其2016年以来发动两次针对叙利亚库尔德武装的越境军事行动，攻占后者占据的叙利亚西北部阿夫林地区和北部其他地区。土方多次扬言要打到幼发拉底河以东乃至叙东部与伊拉克的边境。由于美军驻扎在库尔德武装控制区，为避免与美军擦枪走火，土军一直没跨过幼发拉底河。

美军在叙利亚驻有大约2000名士兵，主要分布在叙利亚北部和东部库尔德武装控制的地区。库尔德武装一直是土美之间一个“摩擦点”。土方把叙利亚库尔德主要武装“人民保护部队”视为恐怖组织。美方则支持“人民保护部队”并提供武器，反对土方对后者动武。（王宏彬）（新华社专特稿）

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