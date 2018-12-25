美国“慢”撤军　土法要当“接盘侠”?

美国五角大楼23日披露，即将离任的国防部长詹姆斯·马蒂斯已签署美国从叙利亚撤军的行政令。

按照美国总统唐纳德·特朗普的说法，美军撤离将“缓慢且高度协调”。他与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安当天早些时候通电话，同意在美军撤离后，避免叙利亚出现“权力真空”。

同一天，土军增援部队前往与叙利亚的边境地带，可能进入叙北部重镇曼比季。法国总统埃马纽埃尔·马克龙则确认，法国将保持在黎凡特地区的军事存在。

【“缓慢且协调”】

两名要求匿名的五角大楼官员23日告诉美国有线电视新闻网，马蒂斯已签署行政令，阐明美军何时以及如何撤离叙利亚。撤军有望在今后数周内开始，持续数周完成。一名美军发言人向法新社记者证实，撤军行政令已签署。

当天早些时候，特朗普经由“推特”宣布，他与埃尔多安作了一次“长时间、富有成果”的通话，“讨论了极端组织‘伊斯兰国’，双方共同介入叙利亚局势以及美军缓慢且高度协调的撤离”。

埃尔多安随后发推文，确认通话“富有成果”，两人“同意加强在很多问题上的协调，包括贸易关系和叙利亚局势发展”。

土耳其总统府数小时后发表声明：“两名领导人同意确保两国军方、外交等官员（加强）协调，避免（美军）撤离和叙利亚过渡阶段被不当利用而导致的权力真空。”

白宫19日以打击“伊斯兰国”战事取得成果为由，宣布撤回驻叙美军。按照一些媒体的说法，特朗普14日与埃尔多安在通话中就叙利亚问题达成共识，最终促成特朗普下决定从叙利亚撤军。

特朗普宣布撤军后，防长马蒂斯和分管协调多国联盟打击“伊斯兰国”事宜的美国总统特使布雷特·麦格克相继请辞。

埃尔多安21日宣布，土方将推迟在叙境内幼发拉底河以东地区对库尔德武装采取军事行动。

【屯兵曼比季】

法新社推断，美军撤出后，土耳其军队可能进一步打击在叙境内的库尔德武装。多家土耳其媒体注意到，土军23日向土叙边境地带开拔。

土耳其伊赫拉斯通讯社报道，一支土军突击车队连夜前往叙利亚。位于英国的叙利亚人权观察组织说，这支突击队由50辆运载士兵和装备的车队组成，将驻扎在曼比季前线、美军所在地。一名要求匿名的土军官员告诉美联社记者，这批士兵将前往叙北部受土方管理的地区。

土耳其国家电视台英语国际新闻频道23日播出部分土军车队经由边境城镇卡尔卡默斯进入叙利亚的画面。卡尔卡默斯位于曼比季以北大约35公里。这家电视台说，土军将经过受土方盟友“叙利亚自由军”控制地区，前往曼比季。

一名目击者告诉路透社记者，格林尼治时间23日零时30分，数以百计土军车辆在土南部两个边境省份哈塔伊和基利斯之间调动，沿途民众鸣笛庆祝。车队中包括坦克和载有突击队员、重机枪和榴弹炮的车辆。

土耳其德米罗伦通讯社报道，一部分士兵和装备将部署在土叙边界沿线，另一部分将穿越土边境埃尔贝伊利地区进入叙境内。埃尔贝伊利在曼比季西北45公里处。

【“盟友须可靠”】

不少美国政界人士和国际盟友认为，美军现在撤离时机不成熟，恐进一步破坏地区稳定。

法国总统马克龙23日访问乍得期间说，对特朗普决定撤军“深表遗憾”，警告这可能导致危险后果。

马克龙同时确认，法国将维持在黎凡特地区的军事存在。如今位于黎凡特地区的国家包括叙利亚、黎巴嫩、约旦、以色列和巴勒斯坦。

马克龙说，由库尔德人主导的“叙利亚民主军”等库尔德武装“一开始”便支持美国主导的打击“伊斯兰国”多国联盟。“因此，我呼吁大家担起责任。”他认为，美军撤出恐置库尔德武装于危险境地。

马克龙称赞即将离任的美国防长马蒂斯，说“1年来我们已看到，他是多么可靠的伙伴”。“盟友应该可靠，与其他盟友协作。马蒂斯明白这一点。”

美军现有大约2000人驻扎在叙利亚。法国是打击“伊斯兰国”多国联盟又一主力国家，向叙利亚和伊拉克派驻大约1000名军人。（海洋）（新华社专特稿）

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