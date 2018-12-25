委拦截埃克森美孚勘探船 圭亚那认定侵犯其主权

圭亚那外交部22日指认委内瑞拉海军在圭亚那附近海域“拦截”一艘美国埃克森美孚公司勘探船，认定这一举动侵犯圭方主权。

这两个南美洲相邻国家存在领土争端。委内瑞拉方面23日回应，勘探船所处水域的主权属于委方，已经向圭方提出抗议。

【相互抗议】

圭亚那外交部声明，委内瑞拉海军22日早些时候在圭亚那水域拦截那艘勘探船。

勘探船隶属挪威石油地质服务公司，悬挂巴哈马国旗，承接美国埃克森美孚公司业务，作地震研究，获得圭方发放的勘探许可。

挪威石油地质服务公司22日声明，委内瑞拉海军船只靠近后，勘探船停止作业并转向东航行。埃克森美孚公司23日说，勘探船在圭亚那专属经济区内作业。

圭亚那外交部认定，委方举动“非法”且“带有敌意”，威胁圭亚那经济发展，损害圭亚那主权和领土完整；圭方将向联合国通报这一事件，同时向委方提出抗议。

与圭方的说法不同，委内瑞拉外交部声明，海军例行巡逻时发现“两艘”埃克森美孚雇佣的船只在委方领海活动；委方已经向联合国通报这一事件，向圭亚那政府提出抗议。

截至23日，圭亚那政府和挪威石油地质服务公司没有说明勘探船数量究竟是一艘还是两艘。

【争端已久】

埃克森美孚公司声明，这家企业旗下勘探船已经暂停在圭亚那附近斯塔布鲁克油田区块的作业，“直至能够安全作业”。

斯塔布鲁克区块面积大约2.68万平方公里，位于圭亚那首都乔治敦西北方向，距离圭亚那北部海岸大约193公里。埃克森美孚公司先前说，这一区块可供开采的石油储量估计为8亿桶至14亿桶，堪称“世界级”新发现。

委内瑞拉位于圭亚那西侧，两国领土争端由来已久，几次闹上联合国。斯塔布鲁克油田区块位于委方所声索的领土附近海域。

委内瑞拉是南美洲最大产油国之一，近年来陷入经济危机，现阶段石油产量降至过去近70年来最低水平。

圭亚那政府2015年寻求加快与美国企业合作勘探开采近海石油，委圭矛盾加剧。委方拦截勘探船后，美国国务院副发言人罗伯特·帕拉迪诺在社交媒体“推特”写道，委方在圭亚那专属经济区内“攻击性拦截”埃克森美孚公司勘探船，圭方有权在那里作业。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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