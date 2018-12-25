怕美股暴跌 美财长急电六大银行 确认银行运营稳定

美国股票市场近一个月来持续疲软，财政部长史蒂文·姆努钦23日给全美六大银行掌门人打电话，确认银行业运营稳定，不会重现10年前的金融危机。

进入12月以来，投资者忧虑美国经济增长放缓等因素，导致美国股市价格指数大幅下跌。截至21日，标准普尔500指数跌幅将近12.5%，趋近1929年至1933年“大萧条”时期以来最大跌幅纪录；纳斯达克综合指数同期下滑13.6%，与8月底所创历史新高纪录相比跌幅近22%。

投资级企业债券市场的主要指数同样下跌，接近创造2008年金融危机爆发以来“最差年度表现”。低信用等级企业赖以融资的高收益债券市场12月“零交易”，上一次发生同样情况在2008年11月。

姆努钦因而着急。临近亚洲国家股票市场24日开盘时间，他借助社交媒体“推特”发布消息：“我今天与美国最大六家银行的首席执行官通了个人电话。”

财政部当天声明，姆努钦询问的是美国银行、花旗银行、高盛公司、摩根大通银行、摩根士丹利投资银行和富国银行。“各位首席执行官确认自家银行流动资金充裕，足以应对贷款需求。”这些银行“在结算或利润方面没有遭遇麻烦，金融市场运行正常”。

财政部说，姆努钦准备24日召集由总统直接领导的金融市场工作组开会。工作组成员包括联邦储备委员会、证券交易委员会等联邦金融管理机构领导层官员，获称“防暴跌小组”，上一次开会在2009年。

现任共和党籍总统唐纳德·特朗普有意解除美联储主席杰罗姆·鲍威尔职务的传言引发华尔街关切。特朗普先前批评美联储调高利率、可能继续拖累经济增长。姆努钦22日特地“澄清”：特朗普告诉他，“从来没有暗示想炒掉”鲍威尔。（沈敏）【新华社专特稿】

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)