巴基斯坦前总理谢里夫因腐败被判处7年监禁

人民网伊斯兰堡12月24日电（记者 丁雪真）巴基斯坦首都伊斯兰堡一问责法庭24日就巴国家问责局针对该国前总理谢里夫家族提起的两起腐败诉讼案作出判决，以非法向国外转移巨额资产等为由判处谢里夫7年监禁。

据当地媒体报道，在当天的庭审中，由于谢里夫未能向法庭说明其在沙特设立的两家矿产公司的合法资金来源，法庭认定谢里夫在该起案件中存在腐败犯罪行为，判处其7年监禁，并处罚款15亿巴基斯坦卢比（约合1079万美元）。在另一起有关谢里夫家族英国资产的腐败案件中，法庭认定其无罪。

据报道，这是今年内谢里夫第二次因腐败案件获刑。今年7月，谢里夫曾因涉嫌腐败获刑10年。法庭宣判后，谢里夫被当庭逮捕。根据巴基斯坦法律，谢里夫可在未来10天之内提起上诉。

谢里夫曾于1993年、1997年和2013年三次当选巴基斯坦总理。2017年7月，巴基斯坦最高法院以涉嫌贪腐为由取消谢里夫总理任职资格。

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