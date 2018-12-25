政府“停摆”凸显美国政治弊端

美国东部时间12月22日零时起，美国联邦政府部分部门再度“停摆”。过去两周，白宫和国会围绕政府拨款问题展开密集博弈，参众两院分别拿出拨款草案，白宫意见几度反转，最终还是没有避免联邦政府在圣诞节前夕关张的尴尬结局。从程序上看，为联邦政府提供拨款的法案需要在参众两院分别通过，并经总统签署才能生效。12月21日午夜，为内政部、国土安全部、农业部等9个联邦政府部门提供拨款的法案到期。因为没有任何新的拨款法案在最后期限内走完上述三个流程，联邦政府2018年度第三次出现“停摆”。

拨款问题一直是美国共和、民主两党在国会争论的焦点。此次两党拨款之争，焦点依旧是50亿美元的美墨边境墙资金。在美墨边境建隔离墙是特朗普在2016年竞选期间的核心承诺，但国会民主党人强烈反对该政策，认为其对提升美国边境安全没有实效。今年9月，为了防止联邦政府出现大面积“停摆”，两党选择将边境墙问题暂时搁置，通过了一份过渡性拨款方案，希望等到中期选举之后再对决。现在，中期选举已经结束，两党对决如期上演。

11月举行的中期选举中，民主党人夺回了众议院多数席位，并将于明年1月起正式成为众议院多数党。这一变化让民主党人更加没有理由在边境墙问题上选择妥协。而在白宫看来，随着新一届国会成立日益临近，推动边境墙建设的时间窗口正越来越小。白宫在此次拨款之争中，态度出现了几度反转。首先，12月12日，白宫在邀请国会参众两院民主党领袖舒默和佩洛西赴白宫讨论拨款问题时，出其不意地将媒体请进现场，并借机对公众表明，为了修建边境墙，将不惜选择政府关门。19日，白宫的强硬姿态出现第一次反转，对外表示可能会接受一份不包含50亿美元修墙资金的过渡性拨款方案。随后，参议院迅速拿出了这样一份拨款草案，希望将边境墙问题的“终极对决”延期至明年2月。然而，白宫19日的表态在众议院保守派政治力量以及美国保守派媒体中引发激烈批评，这直接导致20日白宫态度再度反转，明确表示将不会签署任何一份不包含修墙资金的拨款法案。

白宫态度重回强硬之后，众议院共和党人拿出了一份包含57亿美元修墙资金的拨款草案，并以席位优势通过了该草案。但分析普遍指出，共和党人明确知道这份草案不可能在参议院拿到通过所需的60票，该党在参议院目前只有51个席位，而民主党人则一致反对修建边境墙。因此，共和党人执意选择表决该草案的一大考虑是为了逼迫参议院民主党人投出反对票，进而使公众把政府关门的责任记在民主党人身上。

由于本周是圣诞假期，且约75%的联邦机构和项目此前已经获得拨款，此次“停摆”在技术层面对美国社会的影响相对有限。然而，分析普遍认为，此次“停摆”就像是未来两年美国政治“白刃战”的一次预演，在通向2020年大选的过程中，两党的对抗将更趋激烈。《纽约时报》的社评以《关门？这更像是崩盘》为标题，形容当前美国的政治生态。《华盛顿观察家报》执行主编菲利普·克莱恩在评论文章中写道：“无论前两年（美国政治）多么动荡，本周都是未来的一个迹象，表明党派之争将变得更加激烈。”

美国公众对党派纷争的不满已经持续多时，国会议员被认为是社会最不受尊重的职业之一。受此次政府“停摆”影响，数十万公务员将暂时拿不到工资。就此，《华盛顿邮报》写道，没有人“对那些从事公共服务的人做出牺牲的意愿有任何争论，但他们这样做是希望为同胞们做点好事，而不是成为毫无意义的政治花招的走卒。”

（本报华盛顿12月24日电）

《 人民日报 》（ 2018年12月25日 03 版）

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