新华社北京12月24日电 （记者侯晓晨）针对加拿大推动盟友对中方拘押两名加公民表达关切的做法，外交部发言人华春莹24日说，中方对加拿大以及美国等个别国家发表的相关言论表示强烈不满和坚决反对，敦促有关国家切实尊重中国司法主权。

在当日例行记者会上，有记者问：加拿大外长周末称，加方将推动其盟友对中方任意拘押两名加公民表达关切，并已向中方提出了被关押加公民的待遇问题。上周，英国、欧盟也就两名加公民被拘押事表达了关切。请问中方对此有何回应？

华春莹说，加拿大公民康明凯、迈克尔涉嫌从事危害中国国家安全活动，中方有关部门理所当然依法对其采取强制措施。中方相关部门依法保障了他们的正当权益，并为加方正常履行领事职务提供了必要协助。“我们敦促有关国家切实尊重中国司法主权。”

关于英国、欧盟就加公民被拘押表达关切，华春莹说，他们声称的所谓人权其实是对不同国家的公民有着不同的标准。

她说，加方当初应美方要求非法拘押连加方都承认没有违反任何加拿大法律的中国企业高管，这种行为才是名副其实的任意拘押，于法不顾，于理不合，于情不容。

华春莹说，美加有关行为已在加拿大、美国国内和国际上遭到许多正义人士的批评和反对。大家都对此案的严重性质和恶劣影响一清二楚。“我们再次敦促加方纠正错误，立即释放孟晚舟女士，切实保障她的合法、正当权益。我们也强烈敦促美方立即撤销对孟晚舟女士的逮捕令。”

《 人民日报 》（ 2018年12月25日 03 版）

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