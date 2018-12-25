履行发展中国家对联合国应尽义务

新华社北京12月24日电 （记者侯晓晨）针对中国将成为联合国第二大会费国和维和摊款国，外交部发言人华春莹24日表示，中国坚定维护多边主义，将履行作为发展中国家对联合国应尽的财政义务，既为世界和平发展作出贡献，也坚决维护自身合法权利。

联合国大会当地时间22日通过2019年至2021年联合国常规预算和维和预算经费分摊比例决议。在常规预算中，中国的分摊比例将首次超过日本，成为第二大出资国。

“这是中国作为世界第二大经济体，近年来经济总量和人均国民总收入增长的结果，也是中国国际影响力上升的体现。”华春莹说，联合国确定会费的核心原则是各国支付能力。中国经济总量大，但人均国民收入水平低，属于发展中国家，这是衡量中国支付能力的重要依据。

根据此次决议，中国在联合国常规预算经费中的分摊比例由目前的约7.92%升至约12%；在联合国维和预算经费中，中国的分摊比例由目前的约10.24%上升至约15.22%。

“决议维持了现行比额计算方法，发出的核心信息是，坚持支付能力原则，坚持多边主义。这也是中方的一贯立场。我们对联大通过上述决议表示欢迎和支持。我们希望各方认真执行好这个联大的决议，确保联合国有稳定、可预测的财政基础。”华春莹说。

她说，中国坚定维护多边主义，将履行作为发展中国家对联合国应尽的财政义务，既为世界和平发展作出贡献，也坚决维护自身合法权利。“同时，我们也敦促各国都及时、足额缴纳联合国会费和维和摊款，支持联合国为维护世界和平、促进共同发展发挥更大作用。”

《 人民日报 》（ 2018年12月25日 03 版）

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