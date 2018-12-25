点燃共同发展繁荣的梦想（钟声）

“一带一路”的未来值得期待，只要不断促进全球互联互通，形成联动发展新格局，就能为世界经济不断拓展新的增长空间

“我们要以共建‘一带一路’为重点，同各方一道打造国际合作新平台，为世界共同发展增添新动力。”习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的讲话，让世界看到共同发展的未来。

改革开放40周年，“一带一路”倡议提出5周年，在这具有特殊意义的年份，“一带一路”美丽画卷更加引人注目。从中巴经济走廊到中缅经济走廊，从中泰铁路、中老铁路到中欧班列，从汉班托塔港到比雷埃夫斯港，一大批重点合作项目全面推进，让人们更加坚信，只有携手合作，才更有机会去邂逅、去创造无限的发展机遇。2018年，50多个国家和国际组织与中国签署“一带一路”合作文件，签署文件总数达140多个。共建“一带一路”倡议和共商共建共享的核心理念已经写入联合国、中非合作论坛、上合组织、亚欧会议等重要国际机制成果文件，中阿合作论坛、中拉论坛就共建“一带一路”达成重要共识。

“‘一带一路’倡议既是中国在改革开放过程中产生的重要构想，也是中国进一步扩大开放的重大举措。”日本前首相鸠山由纪夫的话，点明了“一带一路”与改革开放40周年同时在全球引起广泛共鸣的原因所在。40年前，中国正是基于对时代潮流的深刻洞察，主动融入世界经济，最终走出了一条快速发展之路。开放发展、合作共赢，这是40年中国改革开放实践证明了的宝贵经验。改革开放让中国富起来、强起来的事实，让这一经验具有充分的说服力。如今，中国面向世界共建“一带一路”，正是携手各国构建开放型世界经济的主动作为，必将让更多国家走上共同发展的道路。

40年改革开放表明，中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。正如埃及前总理伊萨姆·谢拉夫所指出：“中国梦绝不仅仅是一个中国的梦，在某种意义上也是一个全人类的梦。”改革开放激发了全体中国人民追逐梦想的热情，凝聚起实现中国梦的前所未有的合力。“一带一路”让全球广大欠发达国家和地区看到了迎头赶上的新希望，燃起了沿线国家和地区人民共同的发展繁荣梦想。

世界聚焦中国改革开放，愈加能够认识到，中国积极推进共建“一带一路”，正是新时代中国全面深化改革、扩大开放的明证。党的十九大报告指出，“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。要以‘一带一路’建设为重点，坚持引进来和走出去并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局”。在日本经济学家江原规由眼中，“一带一路”是中国改革开放进程更加国际化的标志，也是支撑和维护经济全球化的重要公共产品。

世界聚焦中国改革开放，愈加能够认识到，中国积极推进共建“一带一路”，正是中国加强国际合作、完善全球治理的切实行动。经济全球化遭遇逆风，开放合作面临挑战。中国发挥贸易和投资大国优势，以开放的胸怀持续向世界释放发展正能量，有力带动“一带一路”沿线国家实现贸易优化升级。英国财政部前副大臣利亚姆·伯恩指出，中国提出的“一带一路”倡议将是未来10年经济全球化的最重要推动力。

金沙月影驼铃远，碧海连天帆樯立。穿越历史时空眺望未来，人们愈加确信“一带一路”的未来值得期待，只要不断促进全球互联互通，形成联动发展新格局，就能为世界经济不断拓展新的增长空间。一条和平、繁荣、开放、绿色、创新、文明之路就在眼前，中国正与世界携手并进。

《 人民日报 》（ 2018年12月25日 03 版）

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