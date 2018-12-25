日前，中国政府发布第三份《中国对欧盟政策文件》，阐述了新时期中国对欧盟的政策目标和今后一个时期加强中欧各领域对话与合作的重要举措。接受本报记者采访的欧盟专家学者表示，这份政策文件反映了欧中关系的发展趋势，希望欧盟同中国提升各领域各层面合作水平，共同应对贸易保护主义威胁。

“中国发表这份对欧盟政策文件恰逢其时”

2018年是中国欧盟全面战略伙伴关系建立15周年、中国—欧盟领导人会晤机制建立20周年。中国政府制订第三份对欧盟政策文件，旨在与时俱进、继往开来，进一步明确新时代深化中欧全面战略伙伴关系的方向、原则和具体举措，推动中欧关系取得更大发展。

法国尼斯欧洲研究所学者乔治·佐戈普鲁斯认为，过去40年来，欧中关系的主旋律是合作共赢。“四十不惑，这个词用在欧中关系上也很贴切。这份政策文件的发布表明，欧盟和中国正以更成熟、务实的态度交往，把对方视为可信赖的合作伙伴。”

西班牙中国政策观察中心主任胡里奥·里奥斯表示，近年来，欧中全面战略伙伴关系的广度和深度不断拓展，欧中互信不断增强，“中国发表这份对欧盟政策文件恰逢其时，现在比以往任何时候都更加需要和更有必要确定欧中关系的原则和指导方针”。他表示，欧洲愿加强与中国的合作，共同应对贸易保护主义和单边主义。中国仍将致力于支持欧洲一体化，并将欧盟视为多极化世界不可或缺的组成部分，而多极化是21世纪全球秩序的一个基本特征。

瑞典席勒研究所中国问题专家阿斯基里认为，中国发布第三份《中国对欧盟政策文件》符合新形势的发展要求。在这份文件中，中国重申相互尊重、平等相待、开放包容、合作共赢、公平正义、同舟共济、文明对话、和而不同的欧中关系发展原则，为未来欧中在更多领域进行更深层次合作提供了政治基础。

波兰华沙人文大学东亚文明研究中心主任克日什托夫·加夫利科夫斯基说：“中国是欧盟的重要贸易伙伴，这份政策文件的发布让人们更清晰地看到中国发展与欧盟关系的路径和框架，对于深化双方的合作有建设性作用。同时这份文件在很多问题上也考虑到欧盟的关切，对于增进双方互信有着非常积极的意义。”

捷克查理大学捷中交流中心执行董事米洛什·巴拉班说：“当今世界，贸易保护主义和逆全球化思潮抬头，在国际形势不确定性增强的背景下，欧中伙伴关系变得更加重要。”法国扎菲尔欧亚合作促进会会长贝文江也认为，在欧中建立全面战略伙伴关系15周年和中国改革开放40周年之际，中方发布这份政策文件，可以看出中国正在采取措施加强与欧洲的对话合作。

“一带一路把欧中更紧密地联系在一起”

《中国对欧盟政策文件》提出要推进中欧互联互通平台建设，加强共建“一带一路”倡议同欧盟发展规划对接。

“5年来，‘一带一路’把欧中更紧密地联系在一起。”佐戈普鲁斯高度评价“一带一路”框架下欧中务实合作成果：“一带一路”带动中东欧国家基础设施发展，为当地创造大量就业机会，为欧洲经济发展注入新的活力。

意大利经济和财政部部长乔瓦尼·特里亚表示，“一带一路”建设为意大利经济发展增添动力，是意大利不可错过的“快车”。特里亚看好意中、欧中合作潜力，认为中国全面深化改革开放将为双方创造更为广阔的合作空间，意中应携手维护经济全球化。

贝文江认为，中国主张多边主义，提倡互相尊重、不干涉他国内政、以对话解决冲突、合作共赢等。欧中加强全面战略伙伴关系有助于改善全球治理，推动国际热点问题的解决，促进全球减贫事业的进步。

在阿斯基里看来，推进中欧互联互通平台建设，加强共建“一带一路”倡议同欧盟的欧亚互联互通战略、欧洲投资计划、“泛欧交通运输网络”等发展规划的对接，是这份政策文件的重要内容。“当前欧盟在基础设施建设领域受种种内部因素制约，还远未释放全部潜力，与中国合作将极大促进欧盟在基础设施建设领域的发展。”

欧盟亚洲中心研究员巴特·布勒尔认为，中国是多边秩序的坚定维护者，“一带一路”倡议正是中国长期以来践行多边主义、支持多边贸易体制的具体体现。欧盟也在致力于维护和改善多边贸易体制，维护多边秩序符合双方利益。通过欧中世贸组织改革联合工作组等渠道，欧盟与中国将携手为共同维护多边贸易体制作出更多贡献。

“未来欧中合作将取得更加丰硕的成果”

《中国对欧盟政策文件》指出，中国愿继续同欧盟在双边、地区和全球层面加强对话协作，共同倡导和践行多边主义，维护以联合国为核心的国际秩序和国际体系，携手应对全球性挑战。

佐戈普鲁斯表示对此充满期待：“欧中都支持多边主义、自由贸易和以规则为基础的国际秩序，在推动世贸组织改革、完善全球经济治理等领域双方可以开展合作。欧盟越来越意识到中国在世界舞台上所扮演的重要角色，对未来中国在世界发展中的作用充满期待。欧盟和中国应当展开更多坦诚对话和合作，为推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，为世界和平与稳定贡献更多力量。”

特里亚说，改革开放40年来，中国取得的成就举世瞩目。伴随着中国经济的发展，世界经济重心正在东移。中国与国际伙伴积极合作，在维护自由贸易方面发挥了重要作用。全球经济的发展需要这样的责任与担当。

贝文江说，40年来，中国人民以非凡的胆略和自信取得了改革开放的伟大成就，欧盟应该从中国经验中汲取灵感。

“近年来，在‘一带一路’倡议和‘16+1合作’框架下，中国与中东欧国家经贸合作、人文交流日益密切，对于缩小欧洲内部差距、进一步推动欧洲一体化都有重要意义。”巴拉班说，欧盟和中国都是维护多边主义的重要力量，双方的互相开放与合作对于维护世界的和平稳定发展意义重大。

阿斯基里说：“2008年国际金融危机爆发后，欧洲企业在欧美市场的经营业绩大幅下滑，而在中国等新兴市场的收益则持续增长，弥补了在欧美市场上的损失。此后，欧中经贸合作势头增长迅猛。如今，欧盟是中国第一大贸易伙伴，中国是欧盟第二大贸易伙伴。当前贸易保护主义抬头给全球市场带来极大的不确定性。在此背景下，中国市场的巨大潜力对于欧盟而言意义更为凸显。”

比利时布鲁塞尔中欧研究院资深研究员邓肯·弗里曼说：“欧中友好合作关系的发展建立在中国改革开放政策的基础之上。在当前全球经济发展存在不确定性的情况下，欧中双方更需要继续加强各领域各层级交流合作，这能给双方带来更多利益。相信在这份政策文件的指导下，未来欧中合作将取得更加丰硕的成果。”

（本报北京、巴黎、马德里、斯德哥尔摩、华沙、罗马、布鲁塞尔12月24日电 记者张朋辉、龚鸣、姜波、黄云迪、于洋、叶琦、任彦、方莹馨）

《 人民日报 》（ 2018年12月25日 03 版）

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