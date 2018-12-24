文明中华2019新年公益联谊会将举行

中国网讯 中华文明有着5000多年的悠久历史，是中华民族自强不息、发展壮大的强大精神力量。由中国国际文化传播中心和中国互联网新闻中心指导，中国网《文明中华》频道、《公益中国》频道主办的“文明中华2019新年公益联谊会”将于12月27日在京举行，同期启动“文明中华乡村图书室创建活动”。

自《文明中华》频道上线两年以来，陆续开展了“文明中华?健康中国行动计划”、“文明中华?公益乡村行”、“文明中华?校园文明上网”、“文明中华?全球外宣活动”、“‘一带一路’文明中华图书馆援建计划”等相关系列活动，走进全国各地开展相关主题宣传和推广活动，以实际行动去弘扬中华文明、开展爱心公益活动及推进实现健康中国发展的宏伟蓝图，引起社会各界的广泛关注，并积极参与到推进中华文明的对外传播。

此次活动特别邀请了国家有关领导人、退役老将军、专家学者、企业优秀代表、各界精英人士及媒体朋友们齐聚一堂，将现场对文明中华的传承发展与国际传播展开阐述和交流分享，希望站在时代高度，礼敬和传承中华优秀传统文化，以不同形式积极推动中外文明交流互鉴，讲述好中华文明故事，传播好文明中华声音。

(责编：赵芮(实习生)、常红)