中华志愿者协会设立“志愿服务实训基地”

人民网讯 12月23日在京举行的志愿服务品牌建设研讨会暨中华志愿者协会志愿服务实训基地成立仪式上，中华志愿者协会将在全国养老、健康、医疗、教育等行业设立“志愿服务实训基地”，全国1.05亿注册志愿者成为加强和创新社会治理、保障和改善民生事业的重要力量。

中华志愿者协会副秘书长兼基金部、培训部主任刘红尘介绍，中华志愿者协会是由中央文明办、教育部、国家卫健委、全国总工会、共青团中央、全国妇联和民政部七部门共同成立的全国性的志愿服务组织。根据志愿服务事业发展需要，协会在养老、健康、医疗、教育等行业开展“中华志愿者协会志愿服务实训基地”的建设、推广工作，在全国建立一批具有示范引领作用的志愿服务品牌项目，树立标杆，以点带面，全面提升养老养生、健康医疗、教育培训等行业的志愿服务水平，助力公益与民生事业发展。他说，在当地政府部门严谨推荐的基础上，中华志愿者协会组织相关领域专家实地考察并研究讨论，认证了山东济南、广东韶关、湖北汉川、河北保定等14家单位为首批“中华志愿者协会志愿服务实训基地”。希望第一批授牌单位认真贯彻落实中央和地方有关部门的政策规定，按照《中华志愿者协会章程》要求，在当地党委、政府的领导下，严格管理、规范操作，切实发挥好示范引领和带动辐射作用，为当地志愿服务事业发展作出新贡献。

全国老龄办巡视员曹健说，志愿服务是践行社会主义核心价值观的重要体现。“无私奉献、团结互助、服务人民、共同进步”的志愿精神深入人心，活跃在各个领域 1亿多志愿者的服务实践，构成了社会文明进步的一道独特的风景线。他说，为老服务是志愿服务的传统内容。广大志愿者不畏严寒酷暑，走基层、到机构、进社区、入住户，将党和政府的温暖和志愿者的关爱送到了广大老年人，特别是鳏寡、孤独、残疾和空巢老人心中，为落实国家积极人口老龄化战略部署，建立居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系，乃至以家庭养老支持、互助养老为新突破点的融合发展做出了贡献，也使志愿服务事业闪耀着时代光辉。

中民社会救助研究院院长、民政部社会救助司原司长王治坤说，中国的老龄事业发展需要志愿者的无私奉献和志愿服务的大力支持。截至目前，全国60岁以上人口达到2.41亿人，占总人口的比重为17.3%，65岁以上人口1.58亿人，占总人口的11.4%。2017年当年，全国新增60岁以上人口首次突破1000万，达到1004万，65岁以上人口当年增加828万。到2025年，中国60岁及以上老年人口将达到3亿，占总人口的五分之一；到2033年将突破4亿，占总人口的四分之一；到2050年前后将达到4.87亿，约占总人口的三分之一，老年人口数量和占总人口比重双双达到峰值。尤其是我国农村，随着近年来城镇化建设步伐加快，留守老人、空巢家庭增多使得农村老龄问题更显突出。党的十九大明确指出要推进诚信建设和志愿服务制度化，强化社会责任意识、规则意识、奉献意识，各地出台了相应的政策措施，极大促进了志愿服务、健康养老事业的快速发展。

中华志愿者协会会长兼秘书长、民政部规划财务司原司长宋志强说，我国志愿服务事业取得了长足发展，志愿服务政策体系初步形成，志愿服务组织蓬勃发展，志愿服务队伍不断壮大，志愿服务活动日益丰富，志愿服务领域持续扩展，志愿服务理念越来越深入人心，在满足群众需求、增进民生福祉、提升公民素质、推进文明建设、推动社会治理创新、促进社会和谐等方面发挥着日益重要的作用。他说，我国志愿服务蓬勃发展，全国志愿服务信息系统注册志愿者已经超过1.05亿人，注册的志愿服务组织达到45万多个，发布志愿服务项目超过125万个。目前，全国志愿服务信息系统记录的志愿服务时长达到12亿小时，志愿者提供了180亿元的经济贡献。广大志愿者和志愿服务组织在多方面都发挥着积极作用，成为加强和创新社会治理、保障和改善民生的重要力量。

此次会议由中华志愿者协会、中民社会救助研究院联合主办，来自“志愿服务实训基地”推荐地区的党委、政府等有关部门负责人及中国人民大学等院校的专家学者，“志愿服务实训基地”负责人和中华志愿者协会会员代表出席了会议。

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