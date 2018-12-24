“中国梦·大国工匠”公益大讲堂在广东举办

人民网讯 12月20日，以“中国脊梁 强国一代”为主题的“中国梦?大国工匠”公益大讲堂全国巡讲活动走进广东南华工商职业学院。全国劳模高凤林、许启金、郭晋龙和全国五一劳动奖章获得者孔繁敬与学院800多名师生共话“培育精益求精的工匠精神”。

大国工匠公益讲堂是通过劳模深入基层、企业和走进校园，宣传劳动模范先进事迹，展示当代劳模风采，彰显工人阶级崇高品格，推动形成“劳动光荣、知识崇高、人才宝贵、创造伟大”的社会氛围，致力培养“知识型、技术型、创新型、敬业型”的现代技工。

全国总工会兼职副主席高凤林以“传承工匠精神 放飞航天梦想”为题，诠释“工匠精神”的丰富内涵，并指出“工匠精神”就是：爱岗敬业，无私奉献；持续专注，开拓进取；精益求精，追求极致；推陈出新，薪火相传；不忘初心，继续前进。

中国职工国际旅行社总社总经理张西昶表示，希望劳模精神、工匠精神深入人心，激发广大师生奋斗拼搏，成为实现卓越人生的引路人；让劳模精神点燃青春激情，淀放时代光彩，成为实现青春梦想的强大动力。

广东省总工会副巡视员李和森指出，广东作为改革开放的前沿，是工人运动和工运事业的发源地。广东各级工会为劳动模范、大国工匠搭建平台和提供新舞台，努力培养和造就更多劳动模范、大国工匠。

许启金说，没有一个人能够轻松地对待工作，没有一个人不用付出就能得到收获，但是，努力一定不会被辜负。如能做到视平凡的工作为毕生的事业，在平凡的岗位上努力奋斗，就能够让工作出色，让人生出彩。

郭晋龙表示，只要你热爱你的岗位，就会在这个岗位上把你的聪明才能发挥到极致。成功的秘诀就是制定好自己的目标，奋斗20年，你就是这个行业的专家。耐得住寂寞，顶得住压力，扛得住打击，经得住诱惑，想不成功都难。

孔繁敬认为，作为一名普通的劳动者，工作很简单，岗位很平凡，可能会被偏见所轻视，但是自己要自珍自爱，精益自强，就会在平凡的岗位上感悟到不平凡的意义。做出非凡的努力，收获非凡的成果。

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