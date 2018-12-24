印尼海啸死亡人数升至373人

新华社雅加达12月24日电（郑世波）印度尼西亚抗灾署发言人苏托波24日说，印尼西部巽他海峡22日晚海啸造成的遇难者人数已升至373人，另有5000多人撤离。

苏托波告诉新华社，截至当地时间24日17时，海啸已造成373人死亡、1456人受伤、128人失踪，另有5665人撤离。此外还有600多栋房屋、69家酒店和60间餐馆遭严重破坏，420艘船只被损毁。

苏托波说，相信仍有大量人员被埋在房屋废墟下，数千名军警、搜救人员、志愿者正在奋力搜寻幸存者，并将遇难者遗体运离。数十台重型机械已经进场，国家电力公司人员正对灾区部分电力供应设施进行抢修。

印尼总统佐科当天前往受灾最严重的万丹省板底兰县视察，要求相关部门尽快更换最新的海啸预警系统。佐科还说，印尼是一个自然灾害多发国家，必须立即把灾害警示纳入国民教育体系。

此外，印尼气象、气候和地球物理局当天举行发布会说，巽他海峡附近海域未来3天将有大风和暴雨天气，有可能引发海水涨潮。该局提醒民众暂时停止在附近海滩上的一切活动并立即远离。

巽他海峡当地时间22日21时27分发生海啸，万丹省的板底兰县、西冷县和楠榜省部分海岸地区遇袭。气象、气候和地球物理局23日说，由于本次海啸并非由地震引发，当局没有发布海啸预警。据悉，初步怀疑海啸是由喀拉喀托火山喷发引发海底岩层滑坡和月圆引发涨潮共同所致。

印尼地处环太平洋地震带，经常发生地震和海啸。今年9月底，中苏拉威西省栋加拉县发生7.4级地震，地震和引发的海啸造成2000多人死亡。2004年12月26日，印尼苏门答腊岛以北海域发生8.7级地震，并引发海啸，波及东南亚及非洲东部多个国家，共造成20多万人死亡。

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