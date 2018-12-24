“维基解密”曝美国驻多国使馆购买间谍设备　外交部提醒美国盟友：不要好了伤疤忘了疼

人民网北京12月24日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持今日例行记者会。

有记者提问：“维基解密”网站21号公布的一批文件显示，美国驻多国大使馆都曾购买间谍设备。今年8月，美国驻萨尔瓦多使馆发布一份采购需求，其中包含94件间谍设备，包括能安装在汽车里的夜视摄像头，伪装在钢笔、打火机、衬衫纽扣、眼镜等日常用品中的摄像头。美国驻乌克兰使馆则采购了录音机和隐蔽无线电设备等。美国驻法兰克福总领馆可能是美国在欧洲进行黑客行动的秘密中心。你对此有何评论？

华春莹回答：相信许多看到这条消息的人都和我有着同样的疑问：美国驻外使馆为什么要购买这么多间谍设备？准备拿它们来做什么？针对的都是些什么人？用于什么目的？

就在几天前，美国还纠集了几个盟友指责中国长期破坏美国网络安全。你刚刚提到的“维基解密”公布的这批文件恰恰证明，美方可能又自编自导自演了一出贼喊捉贼的好戏。

相信大家对五年前的“棱镜门”事件还记忆犹新。根据披露的消息，美方在全球范围内进行大范围监听监控活动，包括美国的盟友。五年过去了，美方还欠世界人民一个交代。这次“维基解密”又曝出新情况，美方也应向国际社会作出清楚的解释。我也想提醒一下美国的那几个盟友，在网络安全问题上，不要好了伤疤忘了疼。

记者会实录如下：

问：据报道，印尼西部巽他海峡22日晚海啸已造成至少281人死亡、1016人受伤。中方是否将向印尼方面表示慰问或提供援助？

答：印尼是中国的友好邻邦，印尼巽他海峡发生海啸，造成重大人员伤亡和财产损失，中方高度关注。习近平主席向佐科总统致电慰问，向遇难者家属表示深切的哀悼，向受伤者和灾区人民致以诚挚的慰问，相信在印尼政府领导下，印尼灾区人民能够战胜困难，早日重建家园。

中方将通过红十字会等渠道，为印尼救灾提供力所能及的帮助。

问：加拿大外长周末称，加方将推动其盟友对中方任意拘押2名加公民表达关切，并已向中方提出了被关押加公民的待遇问题。上周，英国、欧盟就2名加公民被拘押事表达了关切。请问中方对此有何回应？

答：中方对加拿大以及美国等个别国家发表的相关言论表示强烈不满和坚决反对。加拿大公民康明凯、迈克尔涉嫌从事危害中国国家安全活动，中方有关部门理所当然依法对其采取强制措施。中方相关部门依法保障了他们的正当权益，并为加方正常履行领事职务提供了必要协助。我们敦促有关国家切实尊重中国司法主权。

关于英国、欧盟就加公民被拘押表达关切，我觉得很奇怪，这件事和英国、欧盟有什么关系？当初加方应美方要求非法拘押中国企业高管时，他们又在哪里呢？他们声称的所谓人权其实是对不同国家的公民有着不同的标准。

我还想问问加方，加方当初应美方要求非法拘押连加方都承认没有违反任何加拿大法律的中国企业高管，这种行为才是名副其实的任意拘押，于法不顾，于理不合，于情不容。加方口口声声称对美方履行双边引渡条约的所谓法律义务，难道加方就可以无视和践踏《国际法》基本准则和国际关系基本准则吗？就可以不履行保护中国公民合法权益的责任和义务吗？

我们看到，美加有关行为已在加拿大、美国国内和国际上遭到许多正义人士的批评和反对。大家都对此案的严重性质和恶劣影响一清二楚。我们再次敦促加方纠正错误，立即释放孟晚舟女士，切实保障她的合法、正当权益。我们也强烈敦促美方立即撤销对孟晚舟女士的逮捕令。

问：肯尼亚《民族日报》日前报道称，肯尼亚总审计长办公室上月致函肯尼亚港务局，对该局与中国进出口银行达成的蒙内铁路借贷协议以蒙巴萨港作抵押表示质疑，认为肯方如不能偿还债务或将失去对蒙巴萨港口的控制权。对此，肯尼亚总审计长办公室19日予以澄清并表示个别媒体报道失之偏颇。肯尼亚港务局总经理曼度库也对媒体表示，不存在失去港口的风险，事实上肯方还具备提前还贷的能力。中方对此有何评论？

答：关于你说的这件事情，经中方向有关金融机构了解，所谓肯方以蒙巴萨港作为抵押同中方金融机构达成蒙内铁路借款协议的说法并不属实。正如你刚才援引的有关报道，肯尼亚有关方面已经就此作出明确澄清。

目前中肯双方围绕蒙内铁路等项目合作进展顺利。中方企业和金融机构在同包括肯尼亚等在内的非洲国家开展合作时，一贯坚持共同深入做好项目可行性科学论证，并在此基础上确定建设和融资方案以及规模，严防给非方造成债务风险或者财政负担。

问：继缅北果敢、德昂、若开三支民地武发布和平声明之后，12月21日缅国防军总司令部发表和平声明，宣布将于即日起至2019年4月30日在缅北地区停止一切军事行动，并同民地武商谈停火事宜。缅各界对此反响热烈。请问中方对此有何评论？

答：日前，缅北有关民地武和缅甸军方先后发表和平声明，宣布停止军事行动，致力于通过对话和谈判解决问题，这是缅甸和平进程取得的重要积极进展，中方对此表示欢迎和支持。

和平是缅各族人民的共同心声。早日实现缅甸国内和平和解符合缅甸国家根本利益。对话协商是解决问题的唯一正确途径。作为缅甸的友好邻邦，中方衷心希望缅甸各方顺应和平大势，抓住当前重要机遇，进一步相向而行，积极地接触和对话，早日实现国家和解、和平与发展。

中国应缅甸各方要求，一直为推动缅各方对话与和解发挥积极和建设性作用。我们愿继续同缅方一道，共同维护中缅边境地区和平稳定，坚定支持推进缅甸和平进程。

问：我们注意到韩美涉朝工作组会议21日举行。韩外交部和平交涉本部长李度勋称，韩美认为现在到明年初是构建半岛永久和平机制的关键时期，同意共促美朝对话早日重启。双方并商定对韩朝跨境铁路和公路等项目提供制裁豁免。美国朝鲜政策特别代表比根称，美无意放松对朝制裁，但将继续考虑积累美朝互信。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。

今年以来，半岛局势出现了重大转机，这些进展来之不易，也符合各方和国际社会期待，值得各方倍加珍惜。我们看到，当前半岛形势与和谈进程处在关键阶段，美朝正在协商落实领导人会晤共识，朝韩双方也在持续地推进和解以及合作。

我们希望有关各方能够把握机遇，相向而行，互释善意，协调推进半岛无核化和建立半岛和平机制进程，照顾彼此合理关切，不断增进政治互信，推动半岛问题政治解决进程持续向前迈进。

问：据了解，美国推动给联合国维和摊款比额设定25%的上限，但未能成功。中方对此有何评价？

答：12月23日，联合国大会第五委员会就联合国会员国2019-2021年度会费和维和摊款比额达成一致并通过决议。决议维持了现行比额计算方法，发出的核心信息是，坚持支付能力原则，坚持多边主义。这也是中方的一贯立场。我们对联大通过上述决议表示欢迎和支持。我们希望各方认真执行好这个联大的决议，确保联合国有稳定、可预测的财政基础。

问：“维基解密”网站21号公布的一批文件显示，美国驻多国大使馆都曾购买间谍设备。今年8月，美国驻萨尔瓦多使馆发布一份采购需求，其中包含94件间谍设备，包括能安装在汽车里的夜视摄像头，伪装在钢笔、打火机、衬衫纽扣、眼镜等日常用品中的摄像头。美国驻乌克兰使馆则采购了录音机和隐蔽无线电设备等。美国驻法兰克福总领馆可能是美国在欧洲进行黑客行动的秘密中心。你对此有何评论？

答：相信许多看到这条消息的人都和我有着同样的疑问：美国驻外使馆为什么要购买这么多间谍设备？准备拿它们来做什么？针对的都是些什么人？用于什么目的？

就在几天前，美国还纠集了几个盟友指责中国长期破坏美国网络安全。你刚刚提到的“维基解密”公布的这批文件恰恰证明，美方可能又自编自导自演了一出贼喊捉贼的好戏。

相信大家对五年前的“棱镜门”事件还记忆犹新。根据披露的消息，美方在全球范围内进行大范围监听监控活动，包括美国的盟友。五年过去了，美方还欠世界人民一个交代。这次“维基解密”又曝出新情况，美方也应向国际社会作出清楚的解释。我也想提醒一下美国的那几个盟友，在网络安全问题上，不要好了伤疤忘了疼。

问：联合国大会刚刚通过2019-2021年会费和维和摊款比额决议，中国将成为联合国第二大会费国和维和摊款国。中方对此有何评论？

答：联合国确定会费的核心原则是各国支付能力。中国经济总量大，但人均国民收入水平低，属于发展中国家，这是衡量中国支付能力的重要依据。

根据联大刚刚通过的决议，未来3年中国承担的联合国会费和维和摊款都将大幅增长，承担12%的会费、15.2%的维和摊款。这是中国作为世界第二大经济体，近年来经济总量和人均国民总收入增长的结果，也是中国国际影响力上升的体现。

中国坚定维护多边主义，将履行作为发展中国家对联合国应尽的财政义务，既为世界和平发展作出贡献，也坚决维护自身合法权利。同时，我们也敦促各国都及时、足额缴纳联合国会费和维和摊款，支持联合国为维护世界和平、促进共同发展发挥更大作用。

问：请问因被指控在华非法就业而被拘押的加拿大籍人Sarah Mciver 的遣返日期是否已确定？

答：中方有关部门将依法处理。

问：近期有些西方媒体炒作涉疆问题。昨天，《华尔街日报》报道，过去一年左右，中国新疆加大了对穆斯林的大规模监视、拘留和同化行动，并将有关做法复制到中国其他穆斯林地区。你对此有何评论？

答：首先我想指出，在涉疆问题上，近期有一些西方媒体为了制造耸人听闻的新闻，扮演了不光彩的角色，发挥了不好的作用。他们往往基于道听途说，或者援引一些根本就是虚假或虚构的消息源进行不负责任的报道。大家都知道，真实性是新闻报道的生命线。近期已爆出不少西方媒体这方面的丑闻，希望有关媒体能够恪守新闻职业道德。

我必须指出，一些西方国家政客和媒体在涉疆问题上犯了一个根本性错误。他们偷梁换柱、移花接木，将中国新疆反恐维稳和去极端化的努力定性为专门针对维吾尔族或穆斯林的行动。近期中方已经就此进行了多次阐述，介绍说明了有关情况。考虑到近期一些西方媒体的炒作，我想有必要再强调几点：

第一，中国政府的一贯立场是，反对将恐怖主义同任何特定的民族和宗教挂钩。

第二，维吾尔族是中国56个民族大家庭的一员。据我了解，新中国建国初期，维吾尔族人口只有300多万，而现在已经增长到1200多万。绝大多数维吾尔族群众与中国其他55个民族都和睦相处，安居乐业。大家也知道，中国有不少家喻户晓的明星是维吾尔族，他们活跃在各自的艺术舞台上，使新疆少数民族的文化和艺术得到了很好传承，并且在中国各大舞台以及媒体上大放异彩。

第三，针对一些受到恐怖主义和极端思想影响的人，新疆自治区通过采取包括职业技能教育培训在内的标本兼治的举措，帮助他们学习语言、学习法律、学习技能，摆脱恐怖主义和宗教极端思想的控制和影响，回归正常社会生活。打个比方，这就如同中医药方中的“君臣佐使”，各味药效不同，但相互配合产生最佳效果，达到正本清源、固本强基和治病救人的目的。事实证明，这两年新疆方面采取的反恐维稳措施的效果是显著的、积极的。前几年，新疆地区各类暴恐事件频发，但现在已经连续24个月没有发生任何暴恐案件，新疆各族人民群众的安全感都得到了极大提升。

第四，你提到有美国媒体报道说，中国在新疆加大了监控力度，安装了很多监控设施。安置监控设施是各国为维护安全和稳定采取的通常做法。我看到有公开的研究报告称，早在2010年，也就是8年前，英国建成的监控摄像头就达420万个，占当时全世界监控摄像头总量的25%，几乎覆盖全国所有城市的大街小巷和高速公路，仅伦敦市区就有约50万个。美国纽约警方建设的城市监控系统，针对行人和车辆的监控装置遍布纽约各个角落，并对个人手机信息进行追踪盘查。这些摄像头或者监控设施本身是没有思想的，是不会有任何偏见的。不能说英美等国使用监控设备就是公正的、合理的、必要的，而中国使用就变成了不公正、歧视性、不合理的。监控设施它本身不会自动去辨认针对某个特定的族群，它震慑的是坏人，保护的是好人。同样的事情，为什么西方国家做了就是保护人权，而中国做了就是侵犯人权呢？我想只有一个解释，就是赤裸裸的双重标准。

最后，我还想指出，新疆自治区为维护安全稳定采取的反恐维稳和去极端化措施是对预防性反恐的一种有益、有效和积极的探索。我们愿与其他同样面临恐怖主义和极端思想危害的国家加强这方面的经验交流，不断完善和改进。但我们坚决反对个别国家官员和媒体在这一问题上奉行双重标准，将中方反恐和去极端化的努力和措施政治化、污名化，对中国的民族宗教政策进行恶毒攻击。

我们再次敦促个别西方国家的官员和媒体摒弃意识形态偏见，客观、公正地看待中国新疆自治区为维护安全稳定所采取的措施，致力于向世界报道一个真实的、立体的、客观的、全面的，而且是在不断进步和开放的中国。

(责编：贾文婷、常红)