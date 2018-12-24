原标题：捷克总理说仓促决定停用华为产品系受误导所致

新华社布拉格12月23日电（记者 王义）捷克政府总理巴比什23日表示，捷克政府部门仓促决定停用中国华为产品系受有关部门警告误导所致，捷方高度重视两国战略伙伴关系，愿同中方加强经贸往来和务实合作。

巴比什当天会见中国驻捷克大使张建敏时说，捷克有关部门针对华为和中兴公司所发布的警告不代表捷克政府立场，捷政府部门仓促决定停用华为产品系受警告误导所致。捷克国家安全委员会已就此发表声明作出澄清。

巴比什说，捷克欢迎包括中国企业在内的外国企业来捷投资经营，将为其提供良好营商环境。他积极评价中国发展成就和捷中关系进展，表示捷方高度重视两国战略伙伴关系，愿同中方进一步加强经贸往来和务实合作。

张建敏指出，捷克有关部门发布的警告毫无事实根据，造成恶劣影响，中方坚决反对。我们注意到捷克政府为纠正有关错误所作的努力，希望捷方采取有效措施防止类似事件重演，切实维护中国企业合法权益。

张建敏表示，近年来中捷战略伙伴关系快速发展，各领域交流合作不断深化。中方愿与捷方一道，在相互尊重、互利共赢的基础上加强双边合作，更好造福两国和两国人民。

本月17日，捷克国家网络与信息安全办公室针对中国民营企业产品发布“安全警示”，其中明确提到华为与中兴两家公司。巴比什随后以安全为由，要求总理府工作人员停止使用华为手机，引起争议。21日，捷克国家安全委员会发表声明，纠正政府的这一错误做法，指出捷克国家网络与信息安全办公室此前发布的“安全警示”不涉及普通用户和终端设备。

(责编：贾文婷、常红)