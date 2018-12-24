原标题：美土通话加强协调 防长离职前签字撤军

新华社北京12月24日电 （全球热点）美土通话加强协调 防长离职前签字撤军

新华社记者

美国总统特朗普和土耳其总统埃尔多安23日就叙利亚问题通电话，同意美国撤军期间在叙利亚问题上加强协调。另据美国媒体当天报道，美国国防部长马蒂斯已签署了美国从叙利亚撤军的执行令。

分析人士指出，对特朗普来说，从叙利亚撤军能否达到其预期效果，最大挑战在于如何促使土耳其等中东盟友“配合”，以便让美国以所谓最佳“性价比”谋求其在叙利亚问题乃至中东地区的整体利益。

【新闻事实】

据土总统府声明，两国领导人同意确保双方在军事、外交及其他领域协调政策，避免叙利亚出现“权力真空”；土方还愿为美方撤军提供任何形式的支持。

土美两国领导人分别通过社交媒体表态，共同点之一是称此次通话“有收获”。

埃尔多安说，双方同意扩展在叙利亚局势上的“协调”。特朗普说，两人讨论了美国从叙利亚“缓慢而高度协调的”撤军、两国与叙利亚关系、在叙利亚打击极端组织“伊斯兰国”等问题。

双方表态的另一个共同点是，均提及在通话中讨论了扩大双边经贸关系、扩大政策协调的问题。

据美国媒体当天报道，因不满特朗普撤军决定而宣布辞职的防长马蒂斯已签署了美国从叙利亚撤军的执行令。

另据土耳其媒体当天报道，土耳其军队正向土耳其南部与叙利亚接壤的边境地区增派部队。

【深度分析】

太和智库高级研究员吴毅宏分析，从“提出撤”到“真正撤”，可能需要几个月。特朗普选择当下与埃尔多安通电话，在现实层面很可能是为了劝说土耳其进一步推迟针对叙库尔德武装的军事行动，给美国留出更多时间“消化”内部分歧。

吴毅宏认为，从美土两国总统通话内容看，特朗普在战略层面上很看重土方在叙利亚问题上的未来站位和作用。土耳其目前已在叙利亚获得地缘和经济优势，控制叙部分产油区；在中东地区，军事、政治和宗教影响力也较为突出，其各方面配合对美国撤军也相当重要。为此，美方下阶段可能会在一定程度上“默许”土耳其在叙利亚问题中发挥影响力，并在贸易等问题上对土耳其让步。

他还指出，土耳其和俄罗斯关系改善也令美方紧张，特朗普政府也希望借此“稳住”土耳其，避免后者与俄罗斯进一步靠近，影响美国在中东地区的利益。

【即时评论】

棋局上，关键落子牵一发而动全身。时至年末，博弈叙利亚的多个域内外大国都不消停，卖力布局。

对美国而言，宣布从叙利亚撤军，既是出其不意的“奇招”，也是孤注一掷的“险棋”。对土耳其而言，左右逢源，都是为巩固一己地区大国地位争取更多筹码。

可预见的是，2019年，叙利亚问题依然是影响中东局势的“热点”，但叙利亚本身依然难以尽掌自身命运。

【背景链接】

土耳其与美国就叙利亚内战长期存在分歧。土方指认叙利亚库尔德武装“人民保护部队”是土耳其反政府组织“库尔德工人党”的叙利亚分支，属于“恐怖组织”。而美军一直经由库尔德人主导的“叙利亚民主军”与“人民保护部队”密切合作，打击“伊斯兰国”。

据两国媒体报道，埃尔多安与特朗普14日通电话，就叙利亚问题达成共识，这最终促成特朗普下决心从叙撤军。

美国白宫19日宣布，随着在叙利亚打击“伊斯兰国”战事取得成果，美国开始撤回驻叙美军。

埃尔多安21日宣布，土方将推迟在叙利亚境内幼发拉底河以东地区对库尔德武装采取军事行动。

美军在叙利亚现有约2000人，大部分驻扎在叙北部，名义是帮助训练打击“伊斯兰国”的库尔德和阿拉伯人武装。（记者：邵杰、宿亮；编辑：孙浩）

(责编：贾文婷、常红)