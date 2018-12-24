“维基解密”曝美国驻多国使馆购买间谍设备　外交部提醒美国盟友：不要好了伤疤忘了疼

人民网北京12月24日电 据“外交部发言人办公室”公众号消息，在12月24日外交部例行记者会上，有记者问：“维基解密”网站21号公布的一批文件显示，美国驻多国大使馆都曾购买间谍设备。今年8月，美国驻萨尔瓦多使馆发布一份采购需求，其中包含94件间谍设备，包括能安装在汽车里的夜视摄像头，伪装在钢笔、打火机、衬衫纽扣、眼镜等日常用品中的摄像头。美国驻乌克兰使馆则采购了录音机和隐蔽无线电设备等。美国驻法兰克福总领馆可能是美国在欧洲进行黑客行动的秘密中心。你对此有何评论？

华春莹回答：相信许多看到这条消息的人都和我有着同样的疑问：美国驻外使馆为什么要购买这么多间谍设备？准备拿它们来做什么？针对的都是些什么人？用于什么目的？

就在几天前，美国还纠集了几个盟友指责中国长期破坏美国网络安全。你刚刚提到的“维基解密”公布的这批文件恰恰证明，美方可能又自编自导自演了一出贼喊捉贼的好戏。

相信大家对五年前的“棱镜门”事件还记忆犹新。根据披露的消息，美方在全球范围内进行大范围监听监控活动，包括美国的盟友。五年过去了，美方还欠世界人民一个交代。这次“维基解密”又曝出新情况，美方也应向国际社会作出清楚的解释。我也想提醒一下美国的那几个盟友，在网络安全问题上，不要好了伤疤忘了疼。

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