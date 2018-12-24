白宫官员称美国政府部分机构“停摆”或持续至明年

白宫行政管理和预算局局长米克·马尔瓦尼23日表示，由于总统特朗普与民主党在美墨边境建隔离墙的经费问题上相持不下，部分联邦政府机构的“停摆”很可能持续至明年。

马尔瓦尼当天接受《福克斯周日新闻》节目采访时说，未来几天，政府“停摆”风波不会有很快进展，目前的僵局很可能持续到明年1月新一届国会上任后，届时民主党将掌控众议院。

马尔瓦尼透露，白宫已向参议院民主党领袖舒默提交了结束政府“停摆”的折中方案，给出的建墙预算在特朗普要求的50亿美元与民主党应允的13亿美元之间。目前民主党高层尚未对此公开作出回应。

由于国会两党未能就临时拨款法案达成一致，约四分之一的联邦政府机构从美东部时间22日零时起“停摆”，此次“停摆”涉及国土安全部、农业部、商务部、司法部、国务院和财政部等部门。

参议院共和党领袖麦康奈尔22日发表讲话说，在特朗普与民主党参议员就建墙经费达成一致前，参议院不会进行下一步投票。他随后宣布参议院暂时休会，到27日下午全院再复会商讨政府拨款问题。

据美国媒体统计，受“停摆”影响，约42万名身处执法、安检、消防等核心岗位的公职人员将被迫无薪工作，另有约38万名联邦政府职员则被“强制休假”。白宫行政管理和预算局总顾问马克·保莱塔22日对媒体表示，白宫正努力减少“停摆”给民众带来的不利影响。（记者 熊茂伶、高攀）

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