“我有幸参与和见证了中国改革开放40年”——访中国改革友谊奖章获得者阿兰·梅里埃

一位年逾80岁的法国老人，精神仍然矍铄，虽然不会说中文，但是在过去40年中从其事业到家庭都与中国紧密相连。他就是中国改革友谊奖章获得者、助力我国医疗卫生事业发展和对外合作的开拓者、法国梅里埃基金会主席阿兰·梅里埃。

日前从北京返回法国里昂的阿兰·梅里埃接受了新华社记者专访。18日在北京参加庆祝改革开放40周年大会的他仍沉浸在兴奋中：“这次能够获奖是巨大的荣幸，这对于我、我的家庭和我在中国的事业而言，是一种莫大的荣耀和骄傲。”

阿兰·梅里埃的祖父马塞尔是“微生物之父”巴斯德教授的学生和助手，创立了梅里埃公司。梅里埃家族几代人都同中国友好交往。阿兰·梅里埃岳父早在两国建交前就积极推动法中汽车合作，得到周恩来、邓小平等中国老一代领导人赞扬。

1978年中国开始改革开放后，阿兰·梅里埃一家几乎参与和见证了中国改革开放特别是医药卫生领域发展的每个关键阶段。“改革开放40年进程中，中国发生了翻天覆地的变化，作为一个外国人能够参与和见证中国的发展，我深感荣耀。”

“1978年我第一次前往中国参加会议，我做讲座，听众多是七八十岁的老人，那时中国大学校园基本是空的；如今，中国大学里都是活跃的青年学生，他们朝气蓬勃、充满活力、才华横溢。”阿兰·梅里埃对中国今昔对比感受最深。

80年代初，时任罗讷-阿尔卑斯大区议会副主席的阿兰·梅里埃推动了罗讷-阿尔卑斯大区与上海市建立友好关系。从80年代到90年代，阿兰·梅里埃多次访华，推动法中医药卫生合作，他对中国渴望缩小与西方国家差距感受颇深：

“1987年，我在上海听了中国血液专家王振义教授的一堂讲座，他全程用法语讲课。他的学生陈竺后来在出任中国卫生部部长时对我说‘对于中国卫生改革，我希望像戴高乐将军所说的那样，能让所有人享有卫生健康服务’。陈竺先生后来向我介绍，97%的中国人已经可以获得基本的医疗保健服务，这项非凡的任务，中国人仅仅用了20年就基本完成。”

在共同应对SARS和禽流感等公共卫生事件中，阿兰·梅里埃走在和中国医疗事业合作的前列。几十年来，梅里埃生物科研中心同中方在结核病防治、感染控制、新发传染病防控等领域开展了广泛合作。双方在上海建立了生产和研发基地，在武汉共建了P4高等级生物安全实验室。

阿兰·梅里埃认为，同中国的医疗卫生合作将会更进一步。“我们正进一步加深和中国合作，并将合作成果转向更多国家。例如，我们和中国医学科学院签订协议，共同治理发生在马里的传染病。我们还研讨在云南省尝试建立控制传染病实验室网络，依托巴斯德学院海外机构等多方支持，逐渐辐射老挝、柬埔寨等东南亚国家，为这一地区民众带来健康安全保障。”

阿兰·梅里埃表示，40年来发生在中国的改变，对不了解中国的外国人来说是难以想象的，在经历非常困难的时刻后，中国已经重新获得力量和荣耀，40年的全面改革和对外开放让中国更加有自信、有能力，在世界上扮演越来越重要的角色。

结束采访之际，阿兰·梅里埃向记者展示中国改革友谊奖章和证书，对参加庆祝大会并领奖的自豪和兴奋之情溢于言表：

“这已经是我今年第三次去中国，在北京我还参观了庆祝改革开放40周年大型展览，看到了40年来中国在教育、科技、交通、对抗污染等领域取得的进步和发展。作为一个外国人，我非常荣幸能够参与到中国改革开放这场伟大的变革当中。”（新华社记者 应强、陈晨）

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