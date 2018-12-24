特稿：俄罗斯无人作战——多点开花 重视陆战

俄罗斯近年来研制的多种无人武器装备时常出现在媒体聚光灯下。整体上看，俄陆海空军均已应用无人装备，其中陆军无人装备研发最受重视，但俄无人武器研发在制作工艺和电子技术方面仍存短板。分析人士认为，长远来看，人工智能在无人武器装备上的应用将是大势所趋。

研发多点开花

俄罗斯陆军机器人主要是无人驾驶的履带装甲车。小到1吨重、大到约14吨重的陆军机器人，可在遥控下完成巡逻、侦察、追踪、阻截、攻击等任务。此外，俄还有形似军犬、快速奔跑的机器人可供火线运输弹药给养，还有铲车式机器人可将战场上的伤员用铲斗送回后方。

俄海军机器人——无人潜航器可组团侦察水面下及海底环境，观测可疑物并用炸弹摧毁敌目标。其中功能最为强大的“波塞冬”核动力潜航器，其航速超过现有鱼雷和潜艇，可实施洲际潜航。它发射的核弹头鱼雷，具有百万吨级梯恩梯（ＴＮＴ）爆炸威力。

俄在今年胜利日阅兵时首次展示了察打一体的“海盗”无人机和“角鲨”无人直升机。这两种机型都能实施侦察、电子干扰并用导弹攻击地面和水面目标。

俄电子战部队、防空兵和空天军下属航空兵已分别配备“勇士歌”“王者”和“羽翼”自动指挥系统，可将各种渠道获取的情报汇总后，用人工智能技术进行整理分析，针对装备管理、战术选择和攻防方案自动提出建议、供指挥员决断。不久前，“王者”和“羽翼”系统实现联网，以便共享情报、协同作战。

首重陆军技术

俄军事期刊《祖国武库》副总编德罗兹坚科对新华社记者说，目前在俄军工单位的无人装备研发项目中，首重陆军机器人研制，经费拨付也侧重这一领域。“在各种陆军机器人中，遥控重型机器人战车堪称‘支柱’项目，但俄在重型机器人战车研制方面尚有课题需要攻关。”

对于美国极为重视无人机开发一事，德罗兹坚科认为，美军认为其仅靠空军和远程打击武器就能基本赢得战争。但俄军制胜理论与美方不同，俄方认为即使在机器人作战时代，陆军机器人依然会发挥非常重要的作用。

俄研发前景看好的天王星9号侦察与火力支援机器人战车、天王星6号扫雷机器人，均在叙利亚战场经受了检验。目前俄专家正根据暴露出的问题，对这两款机器人进行深度改进，随后它们将正式装备俄军。

俄《共青团真理报》军事评论员巴拉涅茨告诉新华社记者，目前俄用于研制陆军机器人和无人机的费用大体相当，海军机器人的研制优先程度次之。

“目前俄部分导弹已装有人工智能设备，”巴拉涅茨说，“在导弹飞向预定目标时，若人工智能设备在中途甄别出了价值更大的目标，导弹可自动转向攻击后者。因此这种导弹被非正式地称为‘导弹机器人’。”

短板与前景

巴拉涅茨介绍，俄军用无人技术研制始于苏联后期。在苏联解体后，这项研制工作一直停摆，从2010年起重新受到重视。

对于军事无人技术领域的问题，巴拉涅茨说，一是俄方在这一领域的某些制作工艺和所用电子技术方面尚未摆脱对国外依赖，在西方制裁背景下，虽然军工系统实施“进口替代”计划，但短时间内无法完全独立；二是俄在上世纪90年代失去了若干具有世界先进水平的军用机器人研发团队，造成科技水准下滑。

德罗兹坚科则表示，总体来说，俄军用机器人在研发理念和创意方面较为先进。“如果对比俄天王星9号机器人与美军同类机器人，俄机器人的车体和指挥通信频道有更好的防护手段，火力也更强。”

对于无人技术的研发前景，俄国防部下属社会委员会委员科罗琴科对记者说，目前各国的军用机器人大多是由专业操作员遥控的作战机器，未来拥有人工智能、可自主完成任务的机器人将成为发展方向。

德罗兹坚科表示，目前军用人工智能技术不够成熟，只用于一些辅助装备，如俄防空系统的某些分系统采用了人工智能技术，可自动区分目标的危险等级，并提供决策方案供指挥员选择。

机器人战士也有软肋。巴拉涅茨指出，对付军用机器人的重要手段是电子战。俄军已能通过电子战扰乱敌方无人机的作战指令，更改其作业目标或航向，或者迫使敌方无人机降落。（新华社记者 栾海）

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