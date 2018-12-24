土美领导人同意在叙利亚问题上加强协调

土耳其总统府23日说，土总统埃尔多安与美国总统特朗普当天就叙利亚问题通电话，双方同意美国撤军期间在叙利亚问题上加强协调。

土耳其总统府在一份声明中说，两国领导人同意加强在军事、外交等领域协调，避免叙利亚一些地区在美国撤军后产生“权力真空”。声明说，土方愿为美方撤军提供任何形式的支持。

美国总统特朗普当日在推特中表示，他与埃尔多安通话时探讨了在叙打击极端组织“伊斯兰国”、两国与叙利亚的关系以及美国从该地区“缓慢而高度协调的”撤军等问题，双方还着重讨论了扩大双边经贸关系的问题。

土美两国总统近来在叙利亚问题上沟通频繁。据两国媒体报道，埃尔多安与特朗普14日通电话，就叙利亚问题达成共识，这最终促成特朗普下决心从叙撤军。特朗普宣布撤军后，埃尔多安21日宣布，土方将推迟在叙利亚境内幼发拉底河以东地区对库尔德武装采取军事行动。

土耳其与美国就叙利亚内战长期存在分歧。土方指认叙利亚库尔德武装“人民保护部队”是土耳其反政府组织“库尔德工人党”的叙利亚分支，属于“恐怖组织”。而美军一直经由库尔德人主导的“叙利亚民主军”与“人民保护部队”密切合作，打击“伊斯兰国”。（记者 秦彦洋、施春；参与记者 朱东阳、刘品然）

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)