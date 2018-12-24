印尼海啸造成至少222人死亡28人失踪 数百人受伤

人民网讯 据路透社12月23日电 ，印尼官员23日表示，海啸在印尼爪哇岛和苏门答腊岛造成至少222人死亡，数百人受伤。海啸之前发生了海底滑坡，有消息称滑坡可能是由喀拉喀托(Krakatau)火山喷发造成的。

印尼减灾机构发言人Sutopo Purwo Nugroho表示，22日晚发生的海啸几乎没有任何预兆地沿着巽他海峡(Sunda Strait)的边缘袭来，数百座住房和建筑物受到严重损坏， 成千上万的居民被迫撤离到较高的地方。截至23日傍晚，减灾机构统计的死亡人数已提高至222人，另有843人受伤，28人失踪。

报道称，今年，这个位于太平洋“火山带”的庞大群岛因灾害而死亡的人数为十余年来最多。7月和8月的地震将旅游圣地龙目岛的部分地区夷为平地，9月在苏拉威西岛发生的地震和海啸造成2000多人死亡。（老任）

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