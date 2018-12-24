中国减贫功绩前所未有（国际论道）

“我国贫困人口累计减少7.4亿人，贫困发生率下降94.4个百分点，谱写了人类反贫困史上的辉煌篇章。”12月18日，在庆祝改革开放40周年大会上，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话，宣布了改革开放40年来中国减贫事业所取得的成绩，这成绩令世界瞩目。

消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，是社会主义的本质要求，是中国共产党的重要使命。如何找到一条适合自身、富有成效的减贫道路，许多发展中国家仍在艰难探索。中国在减贫道路上的探索、实践与经验，为世界消除贫困贡献了中国智慧。

“中国成就遥遥领先”

12月18日，英国广播公司网站发表题为《照片中的40年：中国巨变》的报道，通过一组新老照片的对比，展示了改革开放带给中国普通百姓衣、食、住、行、消费、教育等方方面面的沧桑巨变。

“40年，7亿多人脱贫，这个数字比整个拉丁美洲人口还要多，这是前所未有的历史功绩。”古巴国际政治研究中心学者何塞·罗瓦伊纳感慨。

英国《泰晤士报》报道称，1978年前，中国处于极度贫困中，大量农村人口存在营养不良等健康问题。而今，“中国成为世界经济大国，人们过上了40年前想都不敢想的生活。2017年中国的人均国内生产总值达到8836美元，是40年前的约56倍”。

“无论是从脱贫人口的绝对数量，还是改善民生福祉的持续性，抑或中等收入群体的增长等指标，中国的成就都遥遥领先。”厄瓜多尔博尔赫斯研究所所长帕特里西奥·法尔科尼赞叹。

一些外媒关注到，中共十八大以来，中国吹响了脱贫攻坚战的号角。以精准扶贫为重点，中国的减贫事业再上新台阶。

“过去5年，中国贫困人口减少6800多万，每天就有3.7万人脱离贫困线。中国的贫困率从10.2%下降到3.1%。”《印度斯坦时报》历数5年来中国减贫事业的数据，指出“脱贫攻坚是中国政府的主要政策和任务之一，这是史上最大规模的扶贫项目”。

数字背后，是这片土地上数千万人命运的改变。到2020年，中国将全部消除绝对贫困人口，十几亿中国人将共同迈入全面小康。英国《经济学人》杂志赞叹，“在减贫方面，中国是个英雄。”

“2018年，中国的贫困人口会再降1000万。”俄罗斯塔斯社称，中国政府定下了2020年消灭绝对贫困的目标，即农村贫困人口实现脱贫、贫困县全部摘帽，这是中国构建全面小康社会政策的组成部分。

“执行了正确政策”

“中国的减贫成就是一个在正确的时间、正确的地点，执行了正确政策的特定事例。”美国“石英”财经新闻网站对中国减贫经验的总结言简意赅。

“正确的政策”是关键。

许多外媒和国际人士关注到，中国共产党和中国政府高度重视扶贫工作。

西班牙“聚焦经济”公司经济研究主管里卡多·托尔内说，“扶贫一直是中国共产党的优先事项之一。”英国《泰晤士报》提出，“中国共产党的领导人能体恤人民的苦难，同时具有历史责任感。他们的政策得到了全社会的响应。”

南非金山大学国际关系学院教授加斯·谢尔顿多次到访中国，他明显地感受到中国的贫困人口在快速减少，中国老百姓的生活水平越来越高。“更重要的是，习近平主席对扶贫工作非常重视，致力于让中国人民脱贫致富，不让一个人掉队，这是非常关键的”。

“改革促成了历史上最伟大的财富创造过程之一。”彭博社指出，“最重要的是制度创新，中国从集体贫穷到让一部分人、一部分地区先富起来，再到7亿多人摆脱了贫困。而这一切又离不开思想解放。”

而今，制度创新仍在路上。

作为中国为世界反贫困事业做出的探索，“精准扶贫”理论在实践中迸发出强大的生命力，越来越多地得到国际社会的认可。

“中国扶贫的对象十分明确，帮助的目标群体包括社区、家庭以及个人，根据不同的情况制定具有针对性的方案。”印度善政基金会网站这样解读“精准扶贫”的含义。

德国《星期日法兰克福汇报》关注到，互联网正在助力中国的减贫事业。该报道称，“在中国贵州省佰你村，政府为稻农建设了一个电子商务站点，把村民纳入中国数据云平台。互联网这个神奇的武器将消除贫困线以下的人口数。”

德国《商报》也指出，多年来，中国将电子商务作为发展经济的工具。特别是在农村和贫困地区，村民可以借助电商平台获得增加收入的机会。

“走好最后一公里”

“消除贫困是人类长期以来的重大任务，却总是被认为是‘乌托邦式’的梦想”，在美国新闻杂志《行政情报评论》华盛顿分社社长威廉·琼斯看来，“随着中国的发展，这个梦想正在变成现实”。

“中国的发展已经让数亿人口远离了贫困，而且中国正致力于在2020年彻底消除国内的极端贫困。这是中国对世界减贫事业最大的贡献。”正如联合国秘书长古特雷斯的观点，中国的减贫成就具有世界意义。

站在改革开放40年的新起点上，中国将继续在减贫之路上攻坚克难。对此，世界充满期待。

“现在脱贫的速度几乎没有减慢。”德国《星期日法兰克福汇报》预测，“到中国共产党庆祝建党100周年时，中国将会有一个更出色的脱贫成绩单。”

彭博社认为，缩小地区间经济差距将是中国“脱贫攻坚战”的着力点，这将有利于中国经济在整体上实现可持续发展。

美国《福布斯》双周刊网站援引观点分析，“增加农村居民的政府补贴住房、促进城市地区外围的经济活动和增加对低收入人群的贷款将是今后中国扶贫工作的重中之重。”

亚洲开发银行高级经济学家许霓妮认为，要走好全面脱贫前的“最后一公里”，所需要的不只是道路建设计划，中国政府需要继续为剩下的贫困人口采取“有针对性的努力”。

古特雷斯表示，“中国计划2020年前消除国内极端贫困现象的目标是习近平主席、中国政府乃至全社会所做出的庄严承诺。相信在2020年后中国会继续推出这类系统性的社会计划，减少除极端贫困之外的贫困，致力于创造一个不仅将发展作为优先目标，而且努力实现社会平等，将现代社会的便利惠及到每一个人。”

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)