据塔斯社报道，当地时间12月20日，俄罗斯总统普京在莫斯科国际贸易中心大厅召开第十四次年度大型记者会，接受了国内外媒体记者的提问。在采访中，普京对中俄关系和中国近年来发生的变化给予了积极的评价。

大船远航 坚如磐石

综合俄罗斯卫星通讯社、今日俄罗斯等媒体报道，12月20日记者会上，在回答关于如何评价中俄关系发展状况和中国改革开放的提问时，普京表示，俄罗斯积极评价中国发生的变化。俄罗斯和中国在双边和多边场合加强合作，对国际局势稳定发展起到积极作用。普京还指出，今年俄中双边贸易额可能将达到1000亿美元，这一数据具有重要意义。

12月21日，外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，中方高度赞扬普京总统对中国改革开放成就的高度肯定以及对中俄关系的积极评价。面对当前深刻复杂变化的国际形势，中俄关系体现出了坚如磐石的稳定性，中俄战略协作成为维护和促进世界安全与稳定的中坚力量。

外交学院俄罗斯研究中心主任、教授高飞在接受本报采访时表示，从“相互视为友好国家”到“战略伙伴关系”到“全面战略协作伙伴”，中俄两国关系不断迈入新阶段，呈现出从未有过的政治友好。

精诚合作 携手并进

2018年，中俄两国关系进一步深化发展，在各领域取得累累硕果。

高层交往引领中俄关系。2018年，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京共举行了4次会晤，实现互访，在不同场合共同出席活动近30场，足迹遍布亚非拉国家和地区。授勋仪式、高铁畅谈、冰雪外交等“常规动作”之外的亮点活动频现，成为两国民众津津乐道的热门话题。

务实合作持续深入。今年前11个月，中俄双边贸易额超过970亿美元，同比增长28%，将完成全年1000亿美元的目标。随着中俄地方合作交流年的顺利启动，两国各省州在经贸、科技、人文等方面开展了一系列交流活动。据统计，中俄在省州、城市等层面一共建立了363对友好伙伴关系。

民间交往积极发展。12月17日公布的《2018中俄关系民意调查报告》结果显示，中俄全面战略协作伙伴关系的持续高水平发展具有扎实稳固的民间基础，两国民众对中俄关系的现状表达了绝对的支持，两国民间交往呈现出积极趋势，交流渠道也逐渐丰富。

与日俱进 与日俱新

2019年，中俄将迎来建交70周年。作为全面战略协作伙伴，当前中俄在各领域合作中保持着强劲势头。建交70周年的特殊时间节点上，中俄关系的进展令人期待。

据俄罗斯卫星通讯社19日报道，俄罗斯联邦安全会议助理秘书长亚历山大·韦涅季克托夫表示：“中国是我国全球意义上的最大伙伴，而不仅仅是西方以外的最大合作伙伴。双方合作水平处于前所未有的高度。这种合作关系基于平等、信任、相互尊重和考虑彼此利益的原则，两国协作是新型国际关系的生动典范。”

“关键在于，今天的中俄两国都认为彼此的关系非常重要。”高飞表示，建交70周年的时间节点上，中俄两国将以元首外交为战略引领，在经贸、能源、人文交流等领域开展更多的合作，做出更大的创举。

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)