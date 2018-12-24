“黄背心”运动持续进行 马克龙称要用法律严惩施暴者

袭警、封路、纵火……当地时间22日，法国约3.8万名“黄背心”抗议者再次走上街头，将这场旷日持久的运动拖入第六个周末。尽管法国当局此前已做出不小的妥协，但“黄背心”仍在持续为社会生活制造混乱，导致更多惨剧发生。有民众不满地在社交媒体上留言：“这帮疯子要一直闹到明年？”

美国《华盛顿邮报》22日称，“黄背心”此前本打算在凡尔赛宫进行一场大规模抗议，导致凡尔赛宫闭宫防备，警方调动大量警力至当地。岂料“黄背心”虚晃一枪，实际上又聚集在巴黎市内。据巴黎警方透露，22日该市的示威者总数约2000人左右，比上一周减少一半，抗议者的活动模式也显得有些松散、无组织，但这依然给巴黎市民带来巨大影响。据法新社23日报道，巴黎商家的圣诞节“冲业绩”目标因“黄背心”而大打折扣。22日夜幕降临时，“黄背心”抗议者在香榭丽舍大街集结并制造多起暴力事件，少数暴力分子还公然袭警，迫使一名警员掏出手枪指向人群，局面险些失控。为驱散骚乱人群，巴黎警方发射了催泪弹和高压水炮。

法国媒体称，“黄背心6.0”虽已在规模上大幅缩水，但该国国内的总体局势仍谈不上平稳。法新社称，22日在法国全境活动的“黄背心”约为3.86万人，他们分布在巴黎、波尔多、里尔、里昂、马赛、南特和图卢兹等多座城市。法国警方当天一共逮捕220名抗议者，其中81人最终被拘留。巴黎警方一共拘留19人，其中包括“黄背心”运动领袖德鲁埃。

在法国南部城市佩皮尼昂，由于“黄背心”擅自封路，一名36岁的男性径直撞上前方被逼停的卡车，最终不幸死亡。这已是这场运动爆发以来的第十位受害者。而法国与西班牙的交界处当天还上演荒诞一幕：数十名支持加泰罗尼亚独立的西班牙分裂分子身着黄色背心与法国的抗议者“合兵一处”，展开一场“不知所云”的跨境抗议活动。期间，两名报道此事的法国记者还遭到抗议者的“猛烈攻击”。更不可思议的是，一群“黄背心”22日对一个马克龙的仿真模型进行“审判”，最后判其死刑、砍头后还喷出鲜血。如此场面引发舆论广泛指责，认为这是对共和国总统及法国法律的侵犯，法国检方已经对此进行调查。

《华盛顿邮报》称，为化解矛盾，马克龙政府此前已做出不少妥协，比如放弃燃油税上调、为加班时段的工资收入免征个税等。法国官方认为，目前仍在进行的“抗议活动”已与国民利益没有关联。该国内政部长卡斯塔纳表示，驱使这场抗议运动进入“加时阶段”的可能是某些“仇恨力量”；政府发言人格里沃更是痛斥，暴力活动的制造者都拥有同一张丑恶面孔。正在乍得慰问法军的马克龙23日发表讲话，称要用法律严惩制造暴力的人，表示“现在要让秩序、平静与和谐重回法国”。有分析称，鉴于“黄背心”近来做出的违法行为，目前法国民众对这场运动的态度正在发生转变。【姚蒙 鹿文】

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