日本天皇出席最后一次生日记者会 哽咽告别希望和平继续

日本时事通讯社23日报道说，日本现任天皇明仁当天迎来85岁生日，这也是他在天皇任上的最后一个生日——明年他将退位并由皇太子继承皇位。在天皇退位前夕，日本人对告别旧时代，进入新时代心情复杂。有政治人士表示，新天皇继任后“日本走向何处”仍有不确定性。

日本时事通讯社称，12月23日是明仁天皇生日，也是日本的法定假日。23日，日本皇室按照惯例举行庆祝活动，明仁天皇、美智子皇后偕皇室成员民众站在皇宫阳台上，向允许进入皇宫“参贺”的民众挥手致意。天皇还向民众亲口祝贺新年快乐。据宫内厅统计，当天共有7.6万民众前来皇宫“参贺”，创下明仁天皇在位以来最高。同日，皇宫举行庆祝天皇生日的午宴，日本首相安倍晋三出席宴会。下午，各国驻日大使等嘉宾受邀出席祝寿茶会。这也是明仁天皇最后一次主持以上庆贺活动。

日本《读卖新闻》23日称，在作为天皇的最后一个生日到来时，明仁天皇本人也是“百感交集”。20日他出席了生日记者会，这也是他最后一次出席这一活动。在约20分钟的记者会上，天皇声音多次颤抖、哽咽。他不仅感谢了皇后及全体国民，还怀着感慨追忆起自己亲身经历的诸多过往历史，他尤其强调，日本战后的和平和繁荣是建立在大量的牺牲与国民努力基础上的，要求人民不要忘却历史，他还期望即将成为新天皇的皇太子德仁、以及其弟秋筱宫文仁亲王能够承担起自己的责任。

《西日本新闻》23日报道称，天皇在最后的对外发声中，希望日本人民继承和平发展的遗产。他还表示皇室应当适应时代的发展。《日本东洋财经》23日报道称，明仁天皇在位时期的“平成时代”是一个特殊的时代，在这个时代，日本享受着和平安定与经济繁荣的成果。在20日的记者会上，天皇本人也以“这个时代没有战争”而感到满足与欣慰。但与此同时，泡沫经济的破裂、坚持个人主义的新世代、日益发展的老龄化社会等，也让日本面临前所未有的挑战。【蓝雅歌 胡浩】

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