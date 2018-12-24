民主党死抠边界墙预算 特朗普政府以“关门”相威胁？

美国联邦政府部分机构圣诞节前宣布“关门”，由于总统特朗普与国会民主党人在美墨边界墙预算问题上始终不能妥协，80万联邦雇员陷入节前领不到工资的困窘中。“关门危机”甚至波及驻外使馆，23日，美驻华大使馆官方微博和官方微信同时宣布，在政府拨款问题解决前不会定期更新。

不仅如此，过去一周是美国股市自2011年以来表现最糟糕的一周，标普500指数暴跌超过7%，纳指则宣告进入熊市，特朗普想换掉美联储主席的传言沸沸扬扬；还有国防部长马蒂斯等高官突然辞职，以抗议特朗普突然决定将美军撤出叙利亚。

这次“关门危机”争执点是美墨边界隔离墙的拨款问题。19日，美国参议院以口头投票方式通过临时预算决议，暂时搁置50亿美元边界筑墙经费，维持联邦政府运作到明年2月8日，但是特朗普拒绝签署。

CNN引述知情人士的消息称，彭斯22日在与舒默的会谈中，提出花费25亿美元用于边界安全，包括修建隔离墙，但是民主党人表示，相关数额和细节仍然不可接受，坚持这一数字不能超过13亿美元。

舒默和众议院候任议长佩洛西22日发表联合声明称，民主党只愿意“为强大、明智、有效的边境安全拨款，而不是为总统无效和昂贵的隔离墙拨款”，“如果特朗普总统和共和党人选择让这次‘特朗普关门’继续下去，那么明年1月，众议院新的多数党民主党将迅速通过立法，让政府重新开门”。

共和党参议员格雷厄姆22日晚则对福克斯新闻表示，他在边界墙问题上强烈支持总统，“参议员舒默，我们不会放弃隔离墙，”格雷厄姆说，“对于那些想放弃隔离墙并打开边界的美国人来说，这就是我们展开这场斗争的目的。”他指责民主党人“如此痛恨特朗普，想让他失败，他们无法理解美国需要赢，而我们也不会屈服”。

中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣23日对《环球时报》记者说，美国联邦政府再次“关门”体现了共和、民主两党间又一次激烈博弈。民主党在中期选举中重新夺回众议院多数席位，显示出初步胜利的姿态，于是准备在边界墙问题上抵制特朗普。作为反制，特朗普则欲以联邦政府“关门”的方式给民主党一个下马威。

《纽约时报》22日分析认为，特朗普是为履行竞选期间的筑墙承诺，担心基本盘弃他而去，2020年不再投票给他，因此不惜让政府“关门”。

美国联邦政府“关门危机”过去屡见不鲜。最长的联邦政府关闭事件发生在1995年12月至1996年1月，持续21天，由时任总统克林顿和国会共和党人就医疗保险金和政府开支之间的冲突引发。中国社科院美国研究所副所长倪峰23日对《环球时报》记者说，虽然政府“关门”问题最终会得到解决，但两党将有一个非常激烈的博弈过程，到底是哪方做出妥协，还是双方各让一步，谁妥协得更多，都值得进一步观察。【张梦旭 李慧玲 倪浩】

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