不满从叙撤军 美分管打击“伊斯兰国”官员辞职

分管协调多国联盟打击极端主义组织“伊斯兰国”的美国总统特使布雷特·麦格克21日辞职，成为两天内又一名因为与总统唐纳德·特朗普意见不合而“挂冠”的政府官员。

【对撤军令“震惊”】

多家媒体22日报道，麦格克21日向美国国务卿迈克·蓬佩奥递交辞呈，以示对特朗普决定从叙利亚撤出美军不满。

美联社和《纽约时报》等媒体报道，麦格克在给下属的电子邮件中写道，撤军决定“完全是开政策倒车”，让他“震惊”。“我最终确定，无法在保持正直的同时执行新命令。”

白宫发言人萨拉·桑德斯19日说，在叙利亚打击“伊斯兰国”的行动进入新阶段，美国开始撤出驻叙美军。特朗普同一天在社交媒体“推特”写道，打击“伊斯兰国”是政府“让美军留在叙利亚的唯一原因”，而“我们在叙利亚击败了‘伊斯兰国’”。

特朗普22日再次为撤军决定“正名”：“我上任那会儿，‘伊斯兰国’正猖狂。现在，‘伊斯兰国’基本被打败。其他国家，包括土耳其，应该能轻而易举地收拾残局。”

麦格克反对现阶段从叙利亚撤军。他11日说，在战场上击败“伊斯兰国”只是长期行动的一个阶段，“没有人宣布使命已经实现”；必须确保这一极端主义组织无法死灰复燃。

【受马蒂斯“影响”】

麦格克递交辞呈前一天，国防部长詹姆斯·马蒂斯辞职。

按特朗普的说法，马蒂斯明年2月将“光荣退休”。一些媒体披露，马蒂斯20日递交特朗普一封辞职信，告知总统：“你有权有一名与你理念更为一致的国防部长。”

媒体先前多次报道，马蒂斯与特朗普嫌隙颇深。美联社20日报道，马蒂斯当天没有能够说服特朗普改变从叙利亚撤军的决定，继而辞职。

一名不愿公开姓名的消息人士告诉路透社记者，马蒂斯辞职，对麦格克决定辞职有“重大影响”。马蒂斯在辞职信中强调，美国与盟国“紧密联系”至关重要。麦格克在致下属的电邮中写道，撤军决定让美方盟友和“作战伙伴”“不知所措”。

特朗普22日在“推特”写道：“盟友非常重要，但他们占美国便宜的时候除外。”

【特朗普“无所谓”】

麦格克现年45岁，先后在共和党籍总统乔治·W·布什、民主党籍总统贝拉克·奥巴马和特朗普政府任职，分管中东和中亚事务。美联社报道，奥巴马政府与伊朗政府就伊朗核问题谈判期间，麦格克主导与伊方秘密谈判，寻求释放伊方关押的美国人。

奥巴马2015年任命麦格克为特使，协调多国联盟打击“伊斯兰国”。特朗普2017年就任，麦格克留任。

麦格克的辞呈本月31日生效，他原定工作到明年2月打击“伊斯兰国”联盟国家外交部长会议结束后。

特朗普对这名奥巴马政府“遗老”辞职不以为意，甚至认为他有“炒作”嫌疑。

“奥巴马总统2015年任命布雷特·麦格克。我不认识他，”特朗普22日在“推特”写道，“他原本（明年）2月离职，只是在离任前辞职。哗众取宠？假新闻媒体拿这种小事大做文章。”

特朗普同时认定自己受到不公平对待，说如果换成其他总统，美方在“伊斯兰国”遭受重创后宣布从叙利亚撤军，“将会成为美国最受崇拜的英雄”，“而对我，假新闻媒体却口诛笔伐”。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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