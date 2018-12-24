联合国观察员抵达也门监督停火 确保人道救援

一批联合国观察员22日抵达也门，监督也门政府和胡塞反政府武装落实在港口城市荷台达停火。

【共同维护停火】

联合国方面声明，荷兰退役将军帕特里克·卡马特率领多名观察员抵达也门南部城市亚丁，会晤也门政府官员。他定于23日前往首都萨那并会晤胡塞武装人员。

法新社报道，在机场迎接卡马特的也门官员包括萨吉尔·本·阿齐兹。也门政府与胡塞武装同意设立联合委员会，落实双方在荷台达市及3处港口停火和撤军等协议，阿齐兹是委员会中也门政府主要代表之一。

多家媒体报道，另外6名观察员当天晚些时候抵达萨那，准备在那里与卡马特等人会合。

也门政府与胡塞武装代表13日在瑞典首都斯德哥尔摩结束新一轮和平谈判，就停火、交换俘虏、荷台达管辖等多项重要议题达成一致。

联合国在声明中说，卡马特与也门官员会晤时“强调‘斯德哥尔摩协议’的成败完全取决于当事各方”，同时呼吁也门政府军及多国部队维持停火。

根据协议，也门政府和胡塞武装定于18日开始停火。只是，荷台达及周边地区不时出现零星交火，多国部队19日空袭胡塞武装在萨那的一处基地；也门政府及多国联军与胡塞武装相互指责违反协议。

联合国也门问题特使马丁·格里菲思14日呼吁联合国安全理事会在荷台达采取强有力的停火监督机制。

联合国安理会21日一致通过决议，授权联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯组建并派遣观察团，赴也门监督停火等协议落实。

【确保人道救援】

观察团预期在也门工作大约30天，观察员不会统一着装、不配备武器，但将有明确标识。一些不愿公开姓名的外交官告诉法新社记者，观察团最终将有30人至40人。

据联合国声明，卡马特寻求各方合作，以确保人道主义援助物资得以畅通运往也门各地。

荷台达是国际人道主义援助物资进入也门的主要门户，大约80%的食品、药品和燃料等援助物资的运输经由荷台达港。这座红海港口城市2014年以来由胡塞武装控制，也门政府军和多国部队6月发起进攻，试图收复荷台达。

联合国安理会21日通过决议，呼吁也门政府和胡塞武装扫除障碍，改善人道主义状况。

胡塞武装2014年9月夺取萨那，后续占领也门南部地区，迫使总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪前往沙特阿拉伯避难。沙特等国组成多国部队，2015年3月发起“果断风暴”行动，与政府军联手对抗胡塞武装。

联合国方面警告，多年内战在也门酿成严重人道主义危机，大约1400万人濒临饥荒，占也门总人口大约半数。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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