辟谣？美财长称特朗普从未想过“炒”美联储主席

美国财政部长史蒂文·姆努钦22日“辟谣”，称总统唐纳德·特朗普“从来没有”寻求解除美国联邦储备委员会主席杰罗姆·鲍威尔的职务。

【寻求“法”办】

以4名消息人士为来源，美国彭博新闻社21日首先报道，特朗普询问他的顾问班子，是否能够以合法途径“炒”掉鲍威尔。美国有线电视新闻网(CNN)和路透社稍后作类似报道。

姆努钦22日否认特朗普打算撤换鲍威尔。他在社交媒体“推特”写道，特朗普告诉他，“我从来没有讲过炒掉”鲍威尔，“而且从来不认为我有权那样做”。

鲍威尔由特朗普提名，今年2月就任美联储主席。美国媒体先前报道，姆努钦向特朗普力荐鲍威尔。

鲍威尔上任后，特朗普多次就美联储提高联邦基金利率公开表达不满和反对。

CNN披露，特朗普今年早些时候咨询顾问小组，他依法是否有权让鲍威尔去职；美联储12月19日今年第四次加息，特朗普再次提起这件事。

报道说，白宫内部迄今没有确定法律是否赋予特朗普解除鲍威尔职务的权力。

路透社报道，美国联邦储备委员会法允许总统解除美联储理事会成员的职务，但这项法律从来没有“试用”于美联储主席；特朗普如果试图“炒”掉鲍威尔，将史无前例，会被视为侵犯美联储免受政治干预的独立性。

国会参议院银行委员会成员理查德·谢尔比22日在国会说，美联储“独立于总统”，“独立于政治”。

【“最大威胁”】

特朗普打破总统不公开评论美联储货币政策的惯例，多次公开反对加息，不乏使用尖刻言辞。今年10月，特朗普说美联储“疯了”，是他的“最大威胁”。

本月早些时候，特朗普告诉路透社记者，鲍威尔是“好人”，但他反对美联储的货币政策。“我认为他（鲍威尔）太激进，”他说，“实在太激进。”

美联储19日宣布加息，美国股票市场大跌。加息前一天，特朗普警告美联储不要“再犯错”。

姆努钦22日写道，特朗普告诉他，“完全不同意”美联储货币政策，现阶段加息“绝对是糟糕的事情”。

CNN以多名白宫官员和接近特朗普的人为消息源报道，股市多次“跳水”，白宫内部弥漫焦虑情绪，特朗普面对全球经济增长速度放缓的迹象日益不安。

报道说，美国通用汽车公司11月宣布将大规模缩减北美地区生产规模，包括关闭位于俄亥俄州和密歇根州的工厂，对特朗普所作重振美国制造业的承诺是一次打击。另外，美方对外贸易战削弱了特朗普在美国农业产区的支持度。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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