美军撤出叙利亚 土耳其总统表态愿“接盘”

美国总统唐纳德·特朗普宣布准备从叙利亚撤军两天后，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安表示愿意“接盘”，继续在叙利亚打击极端组织“伊斯兰国”。

【待观望】

埃尔多安21日在伊斯坦布尔参加活动时说，土耳其军队将动用军队，打击盘踞在叙利亚的“伊斯兰国”残余成员。

他说：“按照我和特朗普总统的谈话，我们（土耳其）将致力于剿灭‘伊斯兰国’武装的行动计划。”

他同时宣布，鉴于事态发展，土方将推迟在叙利亚境内幼发拉底河以东地区对库尔德武装采取军事行动。

他说，土方会“观望一阵”，直到“看到美方撤出叙利亚的决定在地面有结果”。但他警告，土方不会“无限期等待”，鉴于过去的“负面经验”，土方对美方决定持谨慎态度。

路透社报道，埃尔多安口中的“负面经验”可能指美方落实曼比季路线图的情况。曼比季是叙利亚北部战略重镇，位于幼发拉底河以西。土美之前达成协议，让先前控制这一地区的库尔德武装撤离，由土美联合“管理”。土方先前多次抱怨美方执行协议不力，进度落后于时间表。

埃尔多安本月12日突然宣布，土军“数天内”将发起进攻，打击叙利亚幼发拉底河以东的库尔德武装。他随后说，可能“随时”发动进攻。

按照他21日的说法，他与特朗普通电话、土美两国外交安全团队接触后，土方决定"等候一段时间"。

土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢说，双方官员明年1月将在美国首都华盛顿讨论美军撤出叙利亚的计划。

【有选项】

特朗普19日说，打击“伊斯兰国”是美国政府“让美军留在叙利亚的唯一原因”，“伊斯兰国”如今已被“铲除”，美军应该“回家”。

从叙利亚撤军是特朗普的竞选承诺之一。他多次抱怨其他盟国没有担负相应的反恐任务，称“美国在为其他国家干活”，现在“是让其他国家投入战场的时候”。

特朗普宣布打算撤军后，国内反对者和美国的国际盟友警告，如果美军在叙利亚的反恐努力半途而废，会让“伊斯兰国”死灰复燃，让俄罗斯和伊朗扩大在叙利亚的影响力。

俄罗斯方面21日说，俄方“不理解”美军在叙利亚的下一步动作，美方决策层“混乱”和“不可预测”给国际事务制造“困扰”。

一名不愿公开姓名的美方官员告诉路透社记者，五角大楼正在考虑后备选项，例如让驻扎在伊拉克的美军特种部队到叙利亚作战，继续打击“伊斯兰国”。这名官员说，美方有“不少选项”，暂时没有做“最后决定”。

美军在叙利亚驻有大约2000名士兵，主要分布在叙利亚北部和东部库尔德武装控制的地区。库尔德武装一直是土美之间一个“摩擦点”。土方把叙利亚库尔德主要武装“人民保护部队”视为恐怖组织。美方则支持“人民保护部队”并提供武器，反对土方对后者动武。（王宏彬）（新华社专特稿）

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