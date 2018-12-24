进口伊朗能源 美国再为伊拉克“开绿灯”

美国国务院21日说，同意把伊拉克所获进口伊朗电力和天然气的临时豁免期延长90天，不受美方11月开始制裁伊朗能源行业的影响，以确保伊拉克电力和能源供应。

【继续豁免】

美国11月5日重新启动对伊朗能源制裁后给予伊拉克45天豁免期，定于本月20日到期。两名伊拉克官员告诉路透社记者，一个伊拉克代表团赴美寻求延长豁免期，20日与美方达成一致。

美国国务院发言人21日证实：“美方同意再给予伊拉克90天豁免，允许伊拉克继续从伊朗购买电力。”按照这名发言人的说法，美方同意伊方继续进口伊朗电力和天然气。

伊拉克多年来电力短缺严重，主要发电站长期依赖来自伊朗方面的天然气供应，平均每天经由东部和南部输气管道从伊朗进口超过4000万立方米天然气。

不少伊拉克官员估算，需要大约两年才能找到新的能源进口渠道。美国国务院发言人21日说，美方将继续与伊方合作，寻求帮助伊方减少对伊朗能源供应的依赖。

伊拉克媒体上月报道，伊拉克与美国通用电气公司、德国西门子股份有限公司达成协议，将在伊拉克南部一些小型油田安装天然气发电设备。

【磋商细节】

伊拉克一名政府高级官员和一名中央银行官员说，伊方多名官员21日继续与美方商议落实豁免的具体细节，包括支付手段。

美国政府先前放出口风，不允许伊拉克以美元或欧元支付进口伊朗天然气和电力的款项。伊拉克央行官员正在美国首都华盛顿，参与商议进口伊朗能源的支付事宜。

伊拉克政府消息人士11月说，伊拉克打算用“伊拉克食品和其他人道主义物资”换取伊朗天然气和其他能源供应，伊朗“已经接受这一提议”。

不过，落实这些措施需获得美方认可。

美国总统唐纳德·特朗普5月下令退出伊朗核问题全面协议和恢复对伊朗制裁。首批制裁8月重启，涉及伊朗金属、矿产、汽车等非能源领域；第二批制裁11月重启，涉及伊朗能源、金融等领域。同时，美方同意给予多个伊朗原油进口方以临时豁免。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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