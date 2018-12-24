疫苗接种比例下降 欧洲麻疹病例数飙至20年新高

世界卫生组织数据显示，欧洲2018年麻疹病例数量飙升至20年来最高水平，主要与欧洲多国疫苗接种比例下降相关。

英国《卫报》21日发布对世卫组织数据的梳理结果，显示欧洲2018年麻疹病例总数可能达到6万，相当于2017年的两倍多。其中，欧洲2018年麻疹死亡病例数量为72人，比2017年翻倍。

欧洲联盟委员会分管卫生与食品安全的委员维特尼斯·安德柳凯蒂斯提醒，欧洲各国民众应重视接种麻疹疫苗，“我们曾经誓言到2020年在欧洲让麻疹彻底绝迹”。

麻疹是儿童常见的急性呼吸道传染病之一，传染性强，儿童染病可能致命或损伤听力。注射疫苗能有效预防麻疹，但法国、罗马尼亚、意大利、波兰等欧洲国家近年疫苗接种比例下降，引发各国公共卫生部门和医疗专家担忧。

在安德柳凯蒂斯看来，“简直匪夷所思，人们因为麻疹而死、孩子们因为麻疹而死”。

世卫组织人员安·林德斯特兰德先前说，不少民众忽视接种麻疹疫苗，“因为人们忘记麻疹是一种令人恐惧的疾病”。

医疗专家介绍，只有麻疹疫苗接种率超过95%，才能阻止麻疹疫情暴发。

在法国，麻疹疫苗接种比例2010年骤跌，麻疹患病人数次年激增。在意大利，麻疹疫苗接种比例2014年减少，麻疹患病人数很快从每月十几人激增至数百人乃至上千人。在罗马尼亚，麻疹疫苗接种比例2014年跌至90%以下，到2017年每月患病人数突破1000人，而以往每月只有一两人。

英国伦敦大学卫生和热带医学院疫苗专家海迪·拉森说：“我们正处在一个相当危险的境地。”

世卫组织11月29日说，全球麻疹病例持续增加，欧洲和拉丁美洲增势尤其显著。世卫组织免疫、疫苗和生物学部门代理主任马丁·弗里德在一场新闻发布会上说，以前多年没有发生麻疹疫情的国家出现麻疹持续扩散现象，显示麻疹防治努力“实际正在倒退”。

世卫组织报告显示，全球2017年共有17.3万起麻疹病例报告，比2016年增加30%。加上没有报告的病例，世卫组织估算，去年全球实际麻疹感染病例达670万，大约11万人死亡，多数是儿童。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)