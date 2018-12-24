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美国第三代GPS系统首颗卫星上天

2018年12月24日07:13  来源：新华网
 

美国太空探索技术公司23日将美国第三代全球定位系统（GPS）的首颗卫星送入太空，据称该系统将拥有更强大的精确定位能力和抗干扰能力。

美国东部时间23日8时51分（北京时间23日21时51分），一枚“猎鹰9”火箭携带美国空军的“GPS III SV01”卫星从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地升空，近2个小时后成功将卫星送入中地球轨道。

这颗卫星又名“韦斯普奇”，由美国洛克希德·马丁公司研制，据称其定位精度是当前GPS系统的3倍，抗干扰能力是当前GPS系统的8倍。

目前美国有31颗在轨运行的GPS卫星，提供定位、导航和授时服务，新发射的卫星将替换1997年7月发射的一颗GPS卫星。

美空军负责GPS系统的官员史蒂夫·惠特尼说，新卫星不会立即投入使用，需要6至9个月在轨监测，另外还需要时间与其他卫星进行系统整合测试。

据报道，美国空军计划在未来20年发射32颗军民两用的第三代GPS卫星，太空探索技术公司的“猎鹰9”火箭目前还有4颗GPS卫星发射合同。

由于技术和天气等原因，“韦斯普奇”卫星的发射曾多次推迟。（记者 周舟）

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)
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