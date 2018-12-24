西非能源互联网可持续发展高级别会议在尼日利亚首都阿布贾举行

图片为合作组织提供的峰会现场

人民网12月23日阿布贾电（记者 姜宣） 当地时间22日，西非能源互联网可持续发展高级别会议于正在尼日利亚首都阿布贾召开的西非国家经济共同体（以下简称西共体）首脑峰会期间举行，西共体委员会主席让·克劳德·布鲁出席并主持会议，西非各国元首就西非能源互联网发展进行了深入交流，全球能源互联网发展合作组织主席刘振亚发表了主旨讲话。

布鲁表示，此次会议的目标一方面是促进非洲的能源互联网的建设，实现非洲的电力一体化；另一方面是利用资源改变成经济实力。他倡议称，希望每个国家都能参与到这个项目，并向其他国家进行广泛宣传，进一步为西非发展做出贡献。

刘振亚指出，西非仅靠本地电源无法满足用电需求，当前规划建设的西非能源互联网，就是统筹区内区外资源，加强西非各国电网建设和跨国跨区联网，引导区内清洁能源开发，引入区外清洁电能，为西非经济社会发展提供安全、经济、清洁的能源保障。

根据该组织对西非区域能源互联网发展规划的研究，“电-矿-冶-工-贸”联动发展新模式，将推动几内亚湾、西非沿海和尼日尔河地区形成涵盖钢铁、铝、黄金、石化、机械、电子等产业的三大经济带。到2050年，拟将供电成本平均降低约7美分/千瓦时，累计新增就业岗位超过3000万个，基本解决1.7亿无电人口用电问题。

全球能源互联网发展合作组织于2016年3月在北京成立，会员超过600余家，遍及80多个国家和地区。该组织致力于推动电网互联互通，以清洁和绿色方式满足全球电力需求。

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)