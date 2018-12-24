中国自主创新充满希望

世界经济增长2017年达到了3.7%的峰值，2018年势头有所减弱。2019年，许多人预测世界经济会继续保持目前的增速，或略微降速。

贸易保护主义加剧将对世界经济增长构成下行风险。与此同时，美国货币政策进一步收紧将加重美国经济增长的下行压力。欧洲经济前景有点疲软，特别是意大利面临财政困难，德国企业信心低落。有预测认为，发展中大国和新兴市场国家2019年经济增长将相对强劲。然而，出口导向型经济体不可避免地会受到全球需求下滑的影响。

长期以来，美国一直是多边主义和全球贸易自由化的领头羊。然而，从退出联合国教科文组织、联合国人权理事会、万国邮政联盟等国际组织，到退出应对全球气候变化《巴黎协定》《关于伊朗核问题的全面协议》《维也纳外交关系公约关于强制解决争端之任择议定书》等一系列国际协议，美国的行为对多边机构和多边条约造成了二战结束以来最为严峻的挑战。相反，中国却对全球性多边机构给予了坚定支持。这是令人鼓舞的立场。中国和其他国家需要加倍努力，捍卫基于规则的世界贸易组织、国际货币基金组织等多边机构。世界经济容不得破坏战后世界秩序的行为，让分裂化、货币战、贸易战取代一体化、贸易自由化，是行不通的。

在全球宏观经济形势下，中国经济增长也遇到了困难和挑战。2018年第三季度数据显示，中国经济全年实现6.5%左右的增幅没有悬念。尽管增速有所放缓，但我认为未来几年中国经济的发展前景向好。原因有二：

第一，通过结构再平衡转向以消费为主导的经济增长之路取得了积极进展。目前，消费占中国国内生产总值的比重仍然有很大的上升空间。例如：劳动密集型的服务业会不断增长，城镇化会进一步扩大，这会让农民工的收入增加数倍；社会保障及医疗网络会不断完善，这将让中国家庭变得更加敢花钱。

第二，我对中国自主创新的发展前景充满信心。新的科研中心如雨后春笋，风险投资不断加码，初创公司一再涌现，估值超过10亿美元的独角兽企业有160多家……这一切正勾勒出一幅中国创新基础设施欣欣向荣的美丽画卷。近年来，中国在教育改革和知识产权方面取得显著进步，在人工智能、金融科技、电子商务、量子计算机、生物科技和医疗研究以及纳米技术等方面取得了惊人突破，创新领域的未来发展充满希望。

1978年至2017年，扣除价格因素，中国人均国内生产总值增长了22.8倍。这一经济奇迹足以证明中国改革开放取得了巨大成功！当前，中国正处于经济转型升级的关键时期，成功迈向中等收入国家并站稳脚跟，创新是重中之重，尤其是要转化为内生或自主创新。中国对创新的投入让我感到乐观，我日益感到现代中国的创新文化正阔步向前。

（作者为美国耶鲁大学高级研究员）

《 人民日报 》（ 2018年12月24日 14 版）

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