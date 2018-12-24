世界面临百年未有之大变局（权威论坛）

11月5日至10日，首届中国国际进口博览会在国家会展中心（上海）举行。图为一家德国公司展出的可用作幕墙的发电玻璃。

新华社记者 陈建力摄

12月10日，英国伦敦，反对“脱欧”协议的民众在议会大厦外示威。

新华社发

11月中旬，数千名中美洲国家民众聚集美墨边境，希望通过合法登记进入美国，遭到阻止。图为一名父亲在保护他的孩子。

人民视觉

近年来，中非在基础设施建设领域开展了一系列重大合作，为改善非洲国家人民生产生活条件作出了贡献。图为由中国企业承建的刚果（布）布拉柴维尔沿河大道斜拉桥。

新华社记者 王 腾摄

张宇燕（中国社会科学院学部委员、世界经济与政治研究所所长）

罗伯特·曼宁（美国大西洋理事会布伦特—斯考克罗夫特国际安全中心高级研究员）

王江雨（新加坡国立大学法学院副教授）

帕斯卡尔·博尼法斯（法国国际关系与战略研究院院长）

李向阳（中国社会科学院亚太与全球战略研究院院长）

吉安·马里亚·米莱西—费雷蒂（国际货币基金组织研究部副主任）

徐 进（中国社会科学院世界经济与政治研究所国际政治理论研究室主任）

政治

世界多极化加速推进，大国关系深入调整

●美国一家独大的时代一去不返，维护多边主义仍是当今国际政治主流

●主要发达经济体以退为进，旨在实现自身政治经济利益最大化的目标

●为避免陷入全球政治经济的边缘地位，欧洲正寻求更高水平的一体化建设

●民粹主义与经济民族主义的兴起，正在侵蚀着各国之间政治互信的基础

张宇燕：从退出跨太平洋伙伴关系协定、应对气候变化《巴黎协定》、联合国教科文组织、万国邮政联盟，到终止伊朗核问题全面协议，再到扬言退出世界贸易组织和猛烈抨击北约甚至联合国，2018年，美国似乎在抛弃自己苦心孤诣主导建立的战后国际秩序。然而，美国的真实意图不是要实现英国“脱欧”式的“退群”，而是希望以退为进，力求通过确立于己更为有利的非中性国际规则来实现自身的政治经济目标。从最近签署的新版美墨加自贸协定，到美欧日三方贸易部长几次就世界贸易组织改革与现代化发表共同声明，不难看出主要发达经济体以破促立、追求实现自身利益最大化的政策逻辑。

美国以退为进，客观上为欧洲重新自我定位创造了一个机遇窗口：为避免陷入全球地缘政治经济的边缘地位而寻求更高水平的一体化，组建一支欧洲军队以强化自身认同感；组建银行联盟并把欧洲稳定机制扩展为真正的欧洲货币基金组织；将欧洲共同债券转化成各国央行的储备资产以使欧元真正成为世界货币；设立拥有明确职权的欧洲财政部长并建立欧洲共同失业保险；把欧洲农业补贴和结构基金转变为财政平衡手段；创建欧洲版环球银行金融电信协会。欧美分合的方向、速度、结构、顺序，对世界格局影响深远。

罗伯特·曼宁：世界正迎来新一轮科技革命和产业变革，人工智能、机器人、大数据等新技术的应用不断增加，势必会带来一些人的失业。目前，德国、新加坡等国推出了很多终身学习项目，帮助人们适应新的技术环境，但美国在这方面做得并不好。美国政府把一切社会问题都归咎于贸易失衡。然而，问题的根源并不在于贸易。过去10年美国失去的工作岗位，大多数是输给了科技进步、输给了自动化。

国际秩序正处在转型期，很多国际规则正遭遇挑战。过去一年，这一总体态势继续显现。如果任由某些国家肆意拆除国际规则体系，世界就存在回到上世纪30年代混乱局面的风险。

王江雨：美国政府推行“美国优先”政策，以前所未有的姿态来实现利己目标。不仅是针对中国，即使是对其盟友，在涉及经济利益，比如贸易和防务成本分摊时，美国也都是要求其他国家作出让步和牺牲。国际社会在自由贸易、经济全球化、移民、气候变化等问题上的看法越来越分化。各国内部贫富差距加大，为民粹主义和经济民族主义的滋生提供了丰富土壤，各国政府也被期待更加“向内看”。这些变化将导致各国之间的互信基础更加容易被侵蚀。

2018年，民粹主义和排外思潮并未出现实质性加剧，但问题一直在潜伏，随时可能爆发。西方国家政府由此会更加将注意力集中于内政，也有可能为了转移矛盾和国民视线而从外部寻找“替罪羊”，在某种程度上将本国政治经济体制的结构性矛盾解释为外来竞争的结果。

帕斯卡尔·博尼法斯：2018年延续了2017年国际关系变化的势头，美国政府奉行“美国优先”政策，在国际舞台上表现得更为咄咄逼人。一系列“退群”行动对多边主义造成严重损害。国际力量围绕选择多边主义还是单边主义展开博弈，但维护多边主义仍是当今国际政治主流。世界正在形成联合反对单边主义的力量。从长远看，美国一家独大的时代一去不返，其透支经济和政治信用的行为，只会加速损耗其在物质和文化思想方面的实力。

民粹主义的兴起迫使主流政治家更为倾向对内对外维护开放的多边主义结构，以打破自身经济萎靡和价值观堕落相互作用的恶性循环。要确保世界的和平与发展，需要短期的、应激性的经济和政治合作，更需要关注思想、人才和科技交流等着眼长远的工作。

李向阳：发展缺位可以说是现行国际经济秩序或全球治理体系最突出的弊端，因此，实现经济全球化进程再平衡是国际经济秩序改革的基本方向。面对反经济全球化浪潮，多边贸易体制改革已成为发达国家与发展中国家竞争的焦点。中国所倡导的多边贸易体制改革理念、“一带一路”倡议，都反映了广大发展中国家的利益诉求。

经济

经济全球化持续发展，世界经济格局深刻演变

●尽管国际金融危机已经过去10年，但对全球经济走势的影响远未消失

●以中国和印度为代表的新兴市场国家将成为经济全球化的主要驱动者

●国际货币体系多元化或去美元化获得新动力，是值得关注的“苗头”现象

●经济全球化不应让任何一个国家或地区掉队，这是克服当前政治反弹的需要

李向阳：2018年，全球经济在金融市场的担忧与波动中实现了较平稳增长，但世界经济仍面临长期风险。一是保护主义兴起与反经济全球化的逆流。这将有可能改变战后贸易驱动经济增长的格局，甚至改变许多新兴市场国家的出口导向型发展模式。二是新一轮技术进步尚处于酝酿阶段，全球经济还看不到生产率快速回升的迹象。

国际金融危机尽管已过去10年，但其对全球经济走势的影响远未消失。第一，当今全球性的产能过剩与国际金融危机后的大规模经济刺激有直接关系，这也是导致过去10年全球经济低速增长的主要原因。第二，国际金融危机后，世界主要经济体所推行的量化宽松政策一直延续到现在，多数国家的利率迄今未恢复到正常水平。这种低利率政策给金融市场运行与资产定价带来的扭曲效应将继续存在。第三，当今的反经济全球化浪潮同样始于国际金融危机。

保护主义抬头损害了全球贸易和世界经济的基础，影响着经济全球化的发展方向。发达国家内部因经济全球化而受损的群体把损失归咎于外部世界的竞争，而以美国为首的一些发达国家担心新兴市场国家快速崛起，希望改变经济全球化所依托的规则和秩序。鉴于发达国家在全球经济中的地位，在可预期的未来，来自发达国家的反经济全球化浪潮将不会消退。

以中国和印度为代表的新兴市场国家不仅会成为经济全球化的主要驱动者，而且也将成为全球经济增长新的动力源。为了抵御反经济全球化浪潮的负面冲击，一些发达国家和新兴市场国家正致力于推动区域经济一体化，只要这些区域经济一体化组织能保持开放性，就会成为经济全球化新的推动力。

张宇燕：国际货币体系多元化或去美元化获得新动力，是2018年最值得关注的“苗头”现象。今年，土耳其开始抛售美元资产，伊朗宣布其石油交易的计价预结算不再使用美元，俄罗斯开始逐步在自然资源贸易中使用本币或欧元，欧洲主要国家力推欧洲版结算体系更是意味深长。

吉安·马里亚·米莱西—费雷蒂：世界经济正面临一些新的挑战。有迹象表明，2019年世界经济增长将会放缓。金融环境部分收紧、贸易紧张和贸易壁垒加剧、地缘政治紧张以及其他因素，正在对信心和投资造成损害。

防范金融风险至关重要，积极的监管和监督同样重要。大型国际银行资本雄厚，风险敞口减少，但脆弱性依然存在。10年前的国际金融危机让我们认识到迅速和协调一致的政策反应的重要性，这有助于避免更糟糕的结果。

贸易战没有赢家。我们必须消除外界的担忧，即经济全球化不应让任何一个国家或地区掉队。这既是出于公平的原因，也是为了确保克服当前的政治反弹。技术创新有助于生产率更快增长，这意味着更高的生活水平。

安全

国际环境总体稳定，国际安全挑战错综复杂

●对多边主义及相关国际机制的破坏是许多地缘冲突加剧的根本原因

●网络安全问题日益成为国际焦点，但尚未形成规范网络空间的国际规则

●在面对诸多冲突威胁时，希望独存一片“和平绿洲”的想法是不现实的

●任由多年努力才得以建立的战略稳定框架被推翻，将带来战略风险

帕斯卡尔·博尼法斯：多边主义面临挑战，国际安全架构必然受到冲击。在传统安全领域，联合国等有助于预防和缓和国际冲突的安全机制受到挑战。美国撕毁伊朗核问题全面协议背离了通过多边协商解决国际纷争的机制，在巴勒斯坦问题上激化矛盾的做法也是对联合国有关决议的无视。这些行为阻碍了国际社会预防和控制国际冲突的努力。对多边主义及相关国际机制的破坏是许多地缘冲突加剧的根本原因。

31年前，美国与苏联签署的《中导条约》曾终结了欧洲大陆最大的安全威胁。美国政府退出该条约的理由完全站不住脚，此举给欧洲造成安全恐慌甚至可能引发新的军备竞赛。

网络安全问题日益成为国际焦点。网络定义了新的互联网地缘政治，到目前为止，国际社会尚未达成多边协议来规范网络空间的国际关系，这必然会增加数字战争的风险。这是一个需要各国合力探讨解决的重要问题。

今年是一战结束百年。一战的爆发揭示了和平的脆弱。随着经济全球化的发展，人类命运休戚与共。在面对诸多冲突威胁时，希望独存一片“和平绿洲”的想法是不现实的。维护世界和平需要基于相互平等和尊重的多边主义理念和框架，及时消弭分歧、管控冲突。

罗伯特·曼宁：《新削减战略武器条约》将于2021年到期。从战略稳定的角度出发，美俄有必要就该条约延期展开谈判，双方也有一定空间在该问题上达成一致。从长期看，如果任由多年努力才得以建立的战略稳定框架被随意推翻，很多战略风险将随之而来，世界再度陷入军备竞赛的风险是存在的。

徐进：1914年7月的伦敦、巴黎、柏林和圣彼得堡，各国政治家和外交家穿梭往返，既打探消息又相互摸底，既开出和平的条件又施以战争的暗示。然而，30天的艰苦努力归于失败，战争还是爆发了。外交努力为何会失败？缺乏一个多边外交平台恐怕是其中一个关键因素。

多边主义旨在使各国通过协商和谈判来达成非歧视性规则和解决方案。践行多边主义就必须建立并维护好有利于多边外交的制度性平台。在一战百年后的今天，经济全球化遭遇挫折和逆流，极端、排外情绪上升。多边主义所体现的平等协商、开放包容、合作共赢等理念对于消除冲突隐患、维护世界和平具有重要意义。国际社会应深刻汲取历史教训，珍惜和维护来之不易的和平局面，坚持通过对话协商解决国际争端，坚持多边主义，坚决维护以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序，推动全球治理体系朝着更加公正合理有效的方向发展，为维护世界持久和平注入新动能。

（本报记者李应齐、杨迅、王如君、吴刚、王慧、吴乐珺、胡泽曦、葛文博、林芮采访整理）

本版统筹：王新萍 牟宗琮 罗春华

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《 人民日报 》（ 2018年12月24日 14 版）

(责编：冯粒、袁勃)