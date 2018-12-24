见证一场伟大历史转折（格局演进·寰宇）

2016年，西方民粹主义走到聚光灯下。当时，很多人都在观察这一现象将对西方政治生态产生的影响。站在2018年末回望过去，人们发现，将当年西方国家发生的转变视为一种暂时现象并不正确。这实际上是对西方经济实力和影响力相对下降的一种延迟反应。事实上，我们正进入一个全新的时代。

发生这样的变化，原因是深层次的。引发变化的导火索无疑是2008年的国际金融危机。显然，在经过近10年发酵后，危机的政治影响才明显展现出来。国际金融危机破坏了西方主导的意识形态——新自由主义，侵蚀了民众对政治精英和相关机构的尊重和信任。西方国家正面临着不同程度的治理挑战。

经济全球化虽然是不可逆转的长期趋势，但经济全球化理念正遭到破坏。西方主流观点曾认为，经济全球化进程等同于西方化。现在，这种观点已经发生逆转。经济全球化的发展、各国之间的彼此依存、发展中国家的变革以及中国的快速崛起，都是无法阻挡的历史大势。我们正在见证一场伟大历史转折。

改革开放伊始，没有人预料到中国正经历一场影响深远的改革，也没有人意识到，1978年将会被载入史册，成为中国现代历史上具有举足轻重地位的年份。

中国自1978年以来的经济转型远比1870年至1914年美国的经济发展涉及的范围广泛且意义深远。2010年，中国国内生产总值超越日本，成为仅次于美国的世界第二大经济体，而且差距正在逐步缩小。中国的政治体制具有很强的凝聚力，已经被证明充满活力、高效运转，中国的改革开放因此也被认为是20世纪最重要事件之一。

中国的改革开放不仅成功地改变了中国，而且也深刻影响了世界。中国的发展道路与西方有着根本差异，中国的崛起是一个新“现代化模式”的崛起，带给世界一股新的发展动力，也为发展中国家提供了发展的新路径与灵感。

在世界经济的汪洋大海中游泳，中国实现了与世界的深度融合，这种融合为很多国家和地区的经济增长与繁荣带来了机遇。“一带一路”就是一个强有力的例子。正因为认识到发展的重要性，中国才能提出“一带一路”这样的伟大倡议。它想要解决的是自1945年以来的全球核心问题——占世界人口85%的发展中国家的转型问题。它表明中国正努力寻找一种让中国和其他国家实现互利共赢的新型国际关系。

中国正前所未有地走近世界舞台中央，中国受到的关注远超从前，肩负的责任远超从前。中国正以自己独特的方式，利用其不断上升的国际影响力引领着经济全球化的健康方向，引领国际社会共同应对气候变化以及全球治理等挑战。

中美是世界上两个最大的经济体。现在已经进入了中美关系的新时期。新时期多少会存在不确定性，中国需要找到与美国相处的新方式。一方面，中国必须在涉及其核心利益的问题上展现坚定不移的立场。另一方面，一个良好的中美关系对全球经济的健康发展与世界和平至关重要。这也是国际社会的普遍期待。

中国正走在富起来、强起来的征程上。正像中国国家主席习近平所强调的那样，中国要永远做一个学习大国。当中国变强大时，保持谦逊是一种美德，也将推动新时代改革开放走得更稳、更远。

（作者为英国剑桥大学政治与国际关系资深研究员）

《 人民日报 》（ 2018年12月24日 14 版）

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