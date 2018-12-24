中企助力肯尼亚经济发展

肯尼亚中国经贸协会（简称肯中经贸协会）日前发布的《2018年肯尼亚中资企业社会责任报告》显示，在肯尼亚的中国公司员工本土化率达96%，2018年为当地创造了超过5万个就业岗位，并为约6.7万当地员工提供了职业培训。

报告分析称，中国与肯尼亚的合作在许多领域都取得丰硕成果，除了莫伊国际体育中心、蒙内铁路等100多个重大项目，两国在扶贫、公共卫生、文化交流等领域也开展了广泛合作。中国企业与肯尼亚合作伙伴共同规划，为肯尼亚建设了珠江经济特区、蒙巴萨经济特区、奈瓦沙工业园区等多个园区。报告指出，“这些项目的建设将大大加快肯尼亚的工业化进程并创造大量就业机会。”

肯尼亚外交部亚澳司司长克里斯托弗·希卡表示，目前肯尼亚约有400家中资企业，有力地推动了当地就业，中国企业承建的肯尼亚标轨铁路项目就是一个很好的案例。中国交通建设股份有限公司今年6月发布的该项目社会责任报告说，项目已累计雇用当地员工超过7.2万人。肯中经贸协会代表、中国电建集团国际工程有限公司副总经理王宴涛告诉记者：“中资企业实施本地化战略，鼓励招募当地员工，同时通过培训和技术支持提高他们的劳动技能，这展现了中国企业积极履行社会责任的一面。”

“在中企工作是令人羡慕的事。”艾瑞克刚从蒙内铁路的列车长升为客运部客运队副队长，跻身管理层。他对本报记者说，是中国企业培养了他，让他掌握了更多管理技能，也让他变得更勤奋、更富有使命感。“我和我的中国同事建立了良好的关系，每一天我们都在朝着共同目标努力前行。”

据内罗毕大学孔子学院院长肖珊介绍，艾瑞克曾在孔子学院学习一年。目前，蒙内铁路的工作人员中有16人曾是内罗毕大学孔子学院的学生，如今他们已成为各自岗位上的骨干。

“我们培养了既懂汉语又懂技术的毕业生，他们有的在铁路公司担任乘务员或技术人员，有的在内罗毕机场担任中文广播员，这切实满足了‘一带一路’建设的需求。”内罗毕大学副校长艾萨克·姆贝切表示，中国公司为当地培养人才、创造就业，加强了肯中在“一带一路”框架下的交流与合作。

内罗毕大学孔子学院每年都会与肯中经贸协会共同举办中资企业招聘会。在今年10月底举办的招聘会上，共有50余家中资机构发布1000多个招聘岗位，实际收到简历超过3300份。通过招聘会，22岁的信息通信工程专业的大学毕业生乔尔·恩卓古在中国华为公司找到了工作。“我的大学老师告诉我，中国公司十分重视人才培养，有雄心壮志的年轻人就应该去中国公司学习技能。”乔尔说。

中国驻肯尼亚使馆临时代办李旭航表示，中国已成为肯尼亚最大的贸易伙伴、投资来源国和工程承包方。中国企业在肯尼亚不断发展的同时，其本土化水平也不断提高。世界银行发布的报告显示，在肯尼亚的中国企业平均雇用360名当地员工，远远高于其他外国企业147名当地雇员的平均值。在一些基础性工作中，中国企业已基本实现本地招聘和本地化管理。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2018年12月24日 03 版）

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